Silber Prognose: Silber Preis vor neuem Allzeithoch? Nachfrage explodiert

Das Wichtigste in Kürze Physische Knappheit treibt den Silber Preis

Makrofaktoren unterstützen eine positive Silber Prognose

Positionierung bestätigt den Aufwärtstrend, erste Vorsichtssignale

Nach dem starken Rücksetzer in der vergangenen Nacht konnte der Silber Preis die Verluste rasch vollständig wettmachen und gewinnt erneut an Aufwärtsdynamik. Der Markt unternimmt damit einen weiteren Versuch, ein neues Allzeithoch zu markieren. Laut dem Schweizer Edelmetallverarbeiter MKS PAMP ist die Nachfrage von Privatanlegern außergewöhnlich hoch und übersteigt das aktuell verfügbare Angebot deutlich. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Die angespannte physische Versorgungslage zeigt sich unter anderem in verlängerten Lieferzeiten. Aufgrund der hohen Nachfrage nach physischem Silber werden zunehmend größere Mengen per Luftfracht statt per Schiff transportiert. Zusätzliche Kaufimpulse kommen aus China und Indien. Besonders auffällig ist der anhaltende zweistellige Aufschlag der Silberpreise in Shanghai gegenüber dem COMEX-Preis. Dies deutet darauf hin, dass der „westliche“ Silber Preis weiteres Aufwärtspotenzial besitzen könnte. Schwacher US-Dollar stützt Silber Preis Seit dem Morgen hat der US-Dollar spürbar nachgegeben. Der Dollar-Index (DXY) fiel von etwa 97 auf rund 96,5 Punkte. Marktteilnehmer preisen zunehmend ein Szenario einer dauerhaft dovishen US-Notenbank ein. Auslöser dafür sind Spekulationen, wonach Nick Rieder (BlackRock) eine zentrale Rolle bei der Federal Reserve übernehmen könnte. Zusätzlich wächst die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Hintergrund ist der stärker isolationistische außenpolitische Kurs der neuen US-Regierung. Belastete Beziehungen zu traditionellen Verbündeten wie Europa und Kanada – letzteres signalisiert offen eine Annäherung an China – sowie ein insgesamt weniger USD-freundlicher BRICS-Block fördern Umschichtungen in Edelmetalle. Davon profitiert insbesondere Gold, das sich in Richtung von rund 5.090 US-Dollar je Unze bewegt. Der Silber Preis wird von dieser Entwicklung indirekt mit nach oben gezogen, was die aktuelle Silber Prognose zusätzlich unterstützt. Kurzfristige technische Analyse: Silber Prognose auf 5-Minuten-Basis Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auf dem kurzfristigen 5-Minuten-Chart liefern technische Indikatoren positive Signale. Sowohl MACD als auch RSI haben sich spürbar abgekühlt und sprechen für eine technische Gegenbewegung nach oben. Der Silber Preis bewegt sich wieder in Richtung des Bereichs um 113 US-Dollar je Unze. In den vergangenen Stunden kam es dort mehrfach zu kurzen, jedoch klar bärischen Impulsen, die nun erneut getestet werden. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. CFTC-Daten stützen mittelfristige Silber Prognose Ein Blick auf den CFTC Commitment of Traders Report (20. Januar) liefert wichtige Hinweise zur Marktstruktur beim Silber Preis: Commercials (Produzenten, Verarbeiter, Endverbraucher) sind deutlich netto short positioniert: rund 24,7 Tsd. Short-Kontrakte stehen etwa 5 Tsd. Long-Kontrakten gegenüber. Dies dient vor allem der Absicherung gegen fallende Preise.

Managed Money (Fonds, CTAs, institutionelle Spekulanten) hält rund 20,6 Tsd. Long- und 10,7 Tsd. Short-Kontrakte und bleibt damit netto long ausgerichtet.

Mit steigenden Preisen reduzierten Commercials ihren Absicherungsdruck und bauten Long-Positionen aus, während große Spekulanten Gewinne realisierten und teilweise Short-Positionen aufbauten.

Kleinanleger (Nonreportables) zeigen sich ausgesprochen bullisch mit etwa 35,6 Tsd. Long- gegenüber 14,4 Tsd. Short-Kontrakten. Diese Konstellation ist typisch für starke Trendphasen und unterstützt die aktuelle Silber Prognose, auch wenn erste Anzeichen von Vorsicht bei institutionellen Marktteilnehmern erkennbar sind. Quelle: CFTC HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.