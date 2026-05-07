Silber Prognose: Silberpreis steigt über 3 % - Rally Richtung 80 USD

Das Wichtigste in Kürze Silberpreis steigt um mehr als 3 %

Schwächerer US-Dollar, sinkende US-Renditen und starke globale Industriedaten

Technisch deutet eine bullische Dreiecksformation auf weiteres Aufwärtspotenzial hin

Der Silberpreis gewinnt aktuell mehr als 3 % und nähert sich der Marke von 80 USD je Unze. Seit dem lokalen Tief bei rund 62 USD konnte Silber bereits um mehr als 25 % zulegen. Unterstützt wird die starke Entwicklung durch einen schwächeren US-Dollar, fallende Renditen bei US-Staatsanleihen sowie robuste globale Industriedaten. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Zusätzlich sendet die technische Lage positive Signale: Der Silberpreis steigt erstmals seit dem 17. April wieder über den EMA50 (orange Linie), was die kurzfristige Aufwärtsdynamik weiter stärkt. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Silberpreis mit bullischer Chartformation Ein Blick auf den Stundenchart zeigt, dass sich beim Silberpreis eine Dreiecksformation gebildet hat. Das Basisszenario deutet dabei auf einen möglichen Ausbruch nach oben hin. Ein solcher Move könnte bereits begonnen haben. Trotz der positiven Silber Prognose bleiben die Bereiche um 80 USD sowie zwischen 82 und 83 USD wichtige Widerstandszonen. Dort befindet sich auch das jüngste lokale Hoch, das kurzfristig als Hürde für weitere Kursanstiege fungieren könnte. Sollte der Silberpreis diese Marken nachhaltig überwinden, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter beschleunigen. Anleger dürften daher die Entwicklung rund um die 80-USD-Marke besonders genau beobachten. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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