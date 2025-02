Eine der aktivsten Aktien in der Nachbörse am Dienstag war jene von Super Micro Computer (Ticker: SMCI) mit über 29 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen in diesem Titel in den vergangenen drei Monaten im Schnitt pro Tag etwa 75 Millionen Stücke um, die Aktie von SMCI legte über 21% zu. SMCI legt Zahlen für 2024 vor 🔴 SEC Deadline eingehalten, Aktie steigt über 20% Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 SMCI Handelsideen 🔴 SMCI Prognose & Ausblick ► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Grund für die Aufschläge und erhöhte Aktivität ist die Vorlage der Finanzergebnisse für sein Geschäftsjahr 2024, gerade noch rechtzeitig zur seitens der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC gestellten Deadline. BDO, der Wirtschaftsprüfer von SMCI teilte mit: „Unserer Meinung nach stellen die konsolidierten Finanzberichte die Finanzlage des Unternehmens zum 30. Juni 2024 in allen wesentlichen Punkten angemessen dar“ und fügte hinzu, dass die Ergebnisse „mit den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen übereinstimmen“. SMCI darf ausgehend hiervon weiter an der Nasdaq gelistet bleiben, da das Unternehmen die Anforderungen für die Einreichung (wieder) erfüllt und die Angelegenheit nun abgeschlossen ist, so SMCI in einer Pressemitteilung. Super Micro gab zudem bekannt, dass man wesentliche Schwachstellen in den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung festgestellt habe, darunter IT-Probleme, fehlende Dokumentation über manuelle Journaleinträge und unzureichende Kontrollen zur Trennung von Aufgaben der Mitarbeiter, gab an, dass das Unternehmen zusätzliche Mitarbeiter für die Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung einstellen wird und seine IT-Systeme aufrüstet. Ausgehend hiervon kann sich SMCI bzw. Investoren nun wieder auf das Kerngeschäft des Unternehmens konzentrieren und alles in die Wege leiten, der steigenden Nachfrage nach Nvidias Grafikprozessoren (GPUs), die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz verwendet werden, nachzukommen, wobei Super Micro Systeme um Nvidias GPUs herumbaut. Während meiner Einschätzung nach zunächst abzuwarten bleibt, wie die Quartalszahlen von Nvidia (Ticker: NVDA), die am Mittwoch nachbörslich veröffentlicht werden, ausfallen, haben die seitens SMCI bereits vor rund zwei Wochen veröffentlichten Zahlen eine weiter starke Nachfrage nach der seitens SMCI gelieferten/gebauten Infrastruktur suggeriert. Ausgehend hiervon scheint eine zeitnahe Attacke auf die jüngst markierten Hochs um $66 und auf die $70 Region darüber hinaus sehr wahrscheinlich, eine kurzfristige Eintrübung des technischen Bildes sehe ich erst im Falle eines Falls zurück unter die 50 USD Marke. SMCI Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.