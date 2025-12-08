Snowflake Aktie: KI-Wachstum stark – aber Prognose enttäuscht. Jetzt Aktien kaufen? ❄️

- Prognose verfehlt Erwartungen – Aktie fällt vorbörslich deutlich
- KI treibt Wachstum – starke Partnerschaften & solide Zahlen
- Wachstumsdynamik schwächt sich ab – Investoren reagieren sensibel
Die Snowflake Aktie stand zuletzt deutlich unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das vierte Quartal veröffentlicht hat. Obwohl Snowflake erneut solide Ergebnisse vorlegte und von starken KI-Partnerschaften profitiert, blieb die Prognose hinter den hohen Markterwartungen zurück – und die Aktie brach vorbörslich um mehr als 8 % ein.
Anleger fragen sich daher: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Snowflake Aktien zu kaufen – oder ist Vorsicht geboten?
► Snowflake WKN: A2QB38 | ISIN: US8334451098 | Ticker: SNOW.US
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📉 1. Prognose verfehlt Erwartungen – Aktie fällt vorbörslich deutlich
Snowflake erwartet für das laufende Quartal einen Produktumsatz von 1,195–1,200 Mrd. USD, was einem Wachstum von rund 27 % entspricht.
Obwohl die Prognose im Rahmen der Analystenschätzungen liegt, hatten viele Investoren – nach einem Kursanstieg von über 68 % seit Jahresbeginn – mehr als 30 % Wachstum erwartet.
➡️ Ergebnis: Die Snowflake Aktie verliert vorbörslich über 8 %.
🤖 2. KI treibt Wachstum – starke Partnerschaften & solide Zahlen
Trotz enttäuschter Erwartungen liefert Snowflake weiterhin starke operative Kennzahlen:
📌 Q3-Ergebnisse:
Bereinigter Gewinn: 0,39 USD je Aktie
→ Erwartet: 0,35 USD
Umsatz: 1,21 Mrd. USD
→ Erwartet: 1,18 Mrd. USD
Produktumsatz: +29 % auf 1,21 Mrd. USD
📌 KI-Push durch Partnerschaften:
Snowflake stärkt seine Position im KI-Ökosystem durch Kooperationen mit:
Anthropic (Claude AI)
Amazon Web Services
Google Gemini AI
Diese Allianzen erhöhen die Nachfrage nach Snowflakes Cloud-Data-Plattform und unterstützen den langfristigen Wachstumstrend.
📉 3. Wachstumsdynamik schwächt sich ab – Investoren reagieren sensibel
Analysten beurteilen die Q3-Zahlen als „solide“, betonen jedoch:
Die Wachstumsrate der Produktumsätze hat sich verlangsamt
Erwarteter 30%-Zuwachs wurde nicht erreicht
Das hohe Kursniveau hat die Erwartungen überproportional erhöht
BNP Paribas weist darauf hin, dass Snowflake zwar robust wächst, aber unter den extrem ambitionierten Erwartungen des Marktes bleibt.
📌 Fazit: Snowflake Aktie – jetzt Aktien kaufen?
Die Snowflake Aktie bleibt ein spannender KI- und Cloud-Wachstumswert. Das Geschäftsmodell überzeugt, die Zahlen sind solide, und KI-Kooperationen stärken die langfristige Vision.
Allerdings zeigt der jüngste Rücksetzer: Die Bewertung ist hoch, und der Markt erwartet von Snowflake überdurchschnittliches Wachstum – das aktuell nicht vollständig geliefert wird.
🟢 Chancen
Starker KI-Wachstumstreiber
Premium-Partnerschaften mit AWS, Google & Anthropic
Hohe Skalierbarkeit des Cloud-Geschäfts
Erwartete KI-Nachfrage könnte Snowflake über Jahre unterstützen
🔴 Risiken
Prognosen unter Markterwartung
Verlangsamtes Wachstum im Produktumsatz
Hohe Bewertung → erhöhte Volatilität
Konkurrenzdruck durch Databricks, AWS & Google Cloud
Fazit:
Für langfristige Anleger, die an KI-getriebene Dateninfrastruktur glauben, kann die Snowflake Aktie nach Rücksetzern eine attraktive Gelegenheit darstellen.
Kurzfristig könnte die Aktie jedoch volatil bleiben, bis Snowflake wieder stärkeres Wachstum liefert.
Snowflake Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Snowflake Aktie
FAQ 1: Warum fällt die Snowflake Aktie aktuell?
Die Snowflake Aktie fällt, weil die Umsatzprognose für das vierte Quartal unter den hohen Markterwartungen liegt, obwohl die Q3-Zahlen solide ausgefallen sind.
FAQ 2: Sollte man jetzt Snowflake Aktien kaufen?
Snowflake bleibt ein spannender langfristiger KI- & Cloud-Wert mit starken Partnerschaften. Kurzfristig ist der Wert jedoch volatil aufgrund hoher Bewertung und verfehlter Erwartungen.
FAQ 3: Wie waren die Snowflake Quartalszahlen?
Snowflake erzielte im dritten Quartal 1,21 Mrd. USD Umsatz, einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie und ein Produktumsatzwachstum von 29 %.
FAQ 4: Welche Rolle spielt KI bei Snowflake?
KI ist ein zentraler Wachstumstreiber. Snowflake kooperiert mit Anthropic, AWS und Google Gemini AI, um KI-Anwendungen direkt in der Datenplattform zu integrieren.
FAQ 5: Warum war der Markt enttäuscht von Snowflake?
Die Prognose lag nur bei 1,195–1,200 Mrd. USD, während Investoren nach einer 68%-Rally höhere Werte erwartet hatten – insbesondere >30 % Wachstum.
