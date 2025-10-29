SoFi Technologies Aktie im Aufwind – Jetzt Aktien kaufen? 💰

Die SoFi Technologies Aktie sorgt erneut für Aufsehen an der Wall Street. Nach starken Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose blickt das US-Fintech optimistisch in die Zukunft. Besonders die wachsende Nachfrage nach Kredit- und Anlageprodukten sowie die geplante Krypto-Offensive lassen Anleger aufhorchen. Doch lohnt es sich jetzt, SoFi Technologies Aktien zu kaufen?

► SoFi Technologies WKN: A2QPMG | ISIN: US83406F1021 | Ticker: SOFI.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

📈 Gewinnprognose übertrifft Erwartungen SoFi erhöhte die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 auf 0,37 USD – zuvor lag der Ausblick bei 0,31 USD.

Analysten hatten nur mit 0,32 USD gerechnet.

Diese Anhebung sorgte für ein Kursplus von 3,8 % im vorbörslichen Handel und zeigt das Vertrauen des Managements in das weitere Wachstum. 🏦 Starkes Kredit- und Finanzdienstleistungsgeschäft Umsatz im Segment Finanzdienstleistungen: +76 % auf 419,6 Mio. USD .

Gesamtumsatz im dritten Quartal: 950 Mio. USD , ein Plus von 38 % gegenüber dem Vorjahr.

Rekord bei der Kreditvergabe mit 9,9 Mrd. USD , was einem Anstieg von 57 % entspricht.

Die gebührenbasierten Einnahmen legten um 50 % zu – ein klarer Hinweis auf die Stärke des diversifizierten Geschäftsmodells. 💡 Krypto-Offensive & Zukunftspläne CEO Anthony Noto kündigte an, dass SoFi noch 2025 den Kryptohandel starten wird.

Zudem plant das Unternehmen die Einführung einer eigenen „SoFi USD Stablecoin“ in der ersten Jahreshälfte 2026 .

Damit positioniert sich SoFi als Pionier unter den Neobanken, die auf Blockchain-basierte Finanzprodukte setzen.

📊 Fundamentaldaten zur SoFi Technologies Aktie

Kennzahl Wert / Info Q3-Umsatz 950 Mio. USD (+38 %) Kreditvolumen 9,9 Mrd. USD (+57 %) Gewinn je Aktie (Prognose 2025) 0,37 USD Finanzdienstleistungs-Umsatz 419,6 Mio. USD (+76 %) Gebührenerlöse +50 % Stablecoin-Launch H1 2026 geplant

🧠 Fazit: SoFi Technologies Aktie – Aktien kaufen oder warten?

Die SoFi Technologies Aktie zeigt eindrucksvoll, dass sich das Unternehmen von einem Studentenkredit-Start-up zu einem vollwertigen Finanzdienstleistungsriesen entwickelt hat. Mit starken Zahlen, wachsender Profitabilität und ambitionierten Krypto-Plänen bleibt die Aktie ein spannender Kandidat im Fintech-Sektor.

Langfristig orientierte Anleger könnten Rücksetzer nutzen, um SoFi Aktien zu kaufen, während kurzfristige Trader die Volatilität des Titels im Auge behalten sollten.

SoFi Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur SoFi Aktie

1. Warum ist die SoFi Technologies Aktie aktuell im Fokus?

Die SoFi Technologies Aktie steht im Rampenlicht, nachdem das Fintech starke Quartalszahlen und eine angehobene Gewinnprognose veröffentlicht hat. Zudem plant das Unternehmen eine Krypto-Offensive, was Anleger und Analysten gleichermaßen aufhorchen lässt.

2. Wie hat sich die SoFi Aktie zuletzt entwickelt?

Nach Bekanntgabe der neuen Prognose und der positiven Zahlen legte die SoFi Aktie um rund 4 % im vorbörslichen Handel zu. Seit Jahresbeginn gehört sie damit zu den stärksten Werten im US-Fintech-Sektor.

3. Was plant SoFi Technologies im Kryptobereich?

SoFi hat angekündigt, 2025 mit dem Kryptohandel zu starten und 2026 eine eigene Stablecoin („SoFi USD“) auf den Markt zu bringen. Damit will das Unternehmen eine führende Rolle im Krypto-Finanzsektor einnehmen.

4. Sollte man jetzt SoFi Aktien kaufen?

Die SoFi Technologies Aktie bleibt langfristig interessant – dank starkem Wachstum, Profitabilität und Innovation. Nach der jüngsten Rallye könnten Rücksetzer attraktive Einstiegschancen für langfristig orientierte Anleger bieten.

5. Welche Risiken gibt es bei der SoFi Aktie?

Wie viele Fintechs ist SoFi sensibel gegenüber Zinsentwicklungen, Regulierungsrisiken und Marktvolatilität. Dennoch sehen Experten die Aktie gut positioniert, um vom Trend zur Digitalisierung des Finanzsektors zu profitieren.

6. Wie sehen Analysten die Zukunft der SoFi Aktie?

Mehrere Analysten bewerten die SoFi Aktie positiv und sehen weiteres Kurssteigerungspotenzial. Besonders hervorgehoben werden die hohen Wachstumsraten im Kredit- und Anlagegeschäft sowie die klaren strategischen Zukunftspläne.