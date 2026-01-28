Starbucks Aktie überrascht mit US-Wachstum | Aktien News

Das Wichtigste in Kürze Starbucks wächst wieder im US-Markt, erstmals seit zwei Jahren.

Transaktionen steigen, nicht nur Preise – starkes Turnaround-Signal.

Margen unter Druck, Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Aktien News: Starbucks Aktie sendet Turnaround-Signal aus den USA ☕📈 Die Starbucks Aktie rückt in den aktuellen Aktien News deutlich in den Fokus. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen legt die Aktie spürbar zu, da Starbucks erstmals seit langer Zeit wieder echtes Wachstum im wichtigen US-Markt zeigt. Zwar bleiben die Margen unter Druck, doch Investoren werten die Zahlen als klares Zeichen dafür, dass die Turnaround-Strategie von CEO Brian Niccol schneller greift als erwartet. ► Starbucks WKN: 884437 | ISIN: US8552441094 | Ticker: SBUX.US Drei Key Takeaways zur Starbucks Aktie Starbucks wächst wieder im US-Markt, erstmals seit zwei Jahren. Transaktionen steigen, nicht nur Preise – starkes Turnaround-Signal. Margen unter Druck, Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Starbucks Aktie: Wachstum kehrt zurück – aber zu einem Preis ⚠️ Der jüngste Quartalsbericht markiert einen Wendepunkt. Starbucks gelingt es, nicht nur optisch bessere Zahlen zu liefern, sondern real Kunden zurück in die Filialen zu holen. Entscheidend ist dabei die Qualität des Wachstums: Transaktionsgetriebenes Wachstum in den USA – erstmals seit acht Quartalen

Erstes positives US-Comparable-Sales-Wachstum seit zwei Jahren

Aktie seit Jahresbeginn rund +15 %, nach Zahlen nochmals +3,5 % Gleichzeitig wird klar: Dieses Wachstum wird aktuell durch niedrigere Margen erkauft. Steigende Rohstoffkosten, Investitionen in Technologie, Logistik und operative Prozesse belasten die Profitabilität kurzfristig spürbar. Zahlen im Detail: Das steckt hinter dem Optimismus 📊 Starbucks Q4 2025 Ergebnisse: Globale Comparable Sales: +4 % (Erwartung ~+2,25 %)

Nordamerika: +4 %

USA: Durchschnittlicher Ticketwert: +1 % Treiber: Espresso-Getränke, Tee, Cold-Foam-Add-ons

China: +7 % y/y (nach +2 % im Vorquartal)

Margen: –290 Basispunkte

Ausblick: Globale Comps > +3 % (über Markterwartung) Adjusted EPS: 2,15–2,40 USD (Midpoint leicht unter Konsens) Entspannung beim Zollkostendruck ab dem zweiten Halbjahr erwartet

Besonders wichtig für die Starbucks Aktie: Das Wachstum ist nicht primär preisgetrieben, sondern basiert auf einer steigenden Kundenfrequenz – ein deutlich stabileres Signal für die Zukunft. Niccols Strategie: Zurück zur Coffeehouse-DNA ☕ CEO Brian Niccol setzt auf tiefgreifende operative Veränderungen: Vereinfachtes Menü → schnellere Abläufe, weniger Fehler

Stärkerer Fokus auf Qualität & Erlebnis → frischere Produkte, bessere Atmosphäre

Kürzere Servicezeiten → Ziel: unter vier Minuten

Produktinnovationen → proteinangereicherte Getränke für gesundheitsbewusste Kunden Ein klarer Wettbewerbsvorteil bleibt Starbucks’ Fähigkeit, Add-ons zu verkaufen, die als Qualitätsupgrade wahrgenommen werden – nicht als bloßer Aufpreis. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Starbucks investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Starbucks durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Starbucks Aktie überzeugt operativ – Margen bleiben der Prüfstein Die aktuellen Aktien News zeigen: Die Starbucks Aktie hat einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Der Turnaround im US-Geschäft ist real und qualitativ überzeugend. Allerdings bleibt die Profitabilität die große Baustelle. Für Investoren wird entscheidend sein, ob Starbucks in den kommenden Quartalen Wachstum und Margenerholung gleichzeitig liefern kann. Der strategische Kurs stimmt – jetzt muss er sich auch finanziell auszahlen. Starbucks Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.