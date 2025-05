Am Dienstag nachbörslich hat Starbucks (Ticker: SBUX) Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, vorbörslich handelt die Aktie fast 7% unter seinem Schlusskurs von Dienstag (Stand: 12 Uhr deutscher Zeit), ein Indiz, dass die Zahlen seitens der Marktteilnehmer scheinbar nicht sonderlich stark interpretiert wurden. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Starbucks Handelsideen 🔴 Starbucks Prognose & Ausblick ► Starbucks WKN: 884437 | ISIN: US8552441094 | Ticker: SBUX So wies Starbucks einen Gewinn pro Aktie von $0,41 bereinigt gegenüber $0,49 erwartet bei einem Umsatz von 8,76 Mrd. USD gegenüber 8,82 Mrd. USD erwartet aus, also jeweils deutlich unter der Erwartung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die operative Marge des Unternehmens sank von 12,8 % auf 6,9 %, da Starbucks mehr Geld dafür ausgibt, zu seinem geplanten „Comeback“ anzusetzen, konkret: man will „zurück zu Starbucks“ und sich wieder auf Kaffee und das Kundenerlebnis konzentrieren. Hierzu wird mehr Personal eingestellt mit dem Ziel die Kundenbindung zu verbessern. Um mehr Kunden in die Starbucks-Filialen zu bekommen, gab das Unternehmen mehr für Werbeaktionen aus, außerdem fielen Restrukturierungskosten für Maßnahmen zur Vereinfachung der globalen Unternehmensorganisation an. So verzeichnet man zwar laut des Unternehmens erste Erfolge mit dieser neuen, alten Strategie, aber dennoch fiel der Umsatz von Starbucks das fünfte Quartal in Folge, offensichtlich, weil hochpreisige Kaffees im konjunkturell schwierigen, hochinflationären Umfeld weniger stark nachgefragt werden, Kunden in den beiden größten Märkten weltweit, den USA und China sich nach günstigeren Kaffeeangeboten umschauen. Nachdem die Aktie ab Mitte 2024 ein starkes Revival mit zeitweise sogar einem ins Visiernehmen seiner 2021er Allzeithochs gesehen hat, ist der Kurs seit Anfang März um über 30% eingebrochen und es scheint nicht auszuschließen, dass es zeitnah zu einem nochmaligen Test der Region um die 2024 Jahrestiefs um $70 kommt. Über längerfristige Long-Engagements würde ich aktuell in der Tat erst bei einer Rückeroberung und Halten über 90 US-Dollar nachdenken wollen. Starbucks Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.