Strategy Aktie im Fokus: Hoher Quartalsverlust durch Bitcoin-Bewertung, steigende BTC-Bestände & STRC-Dividende - jetzt Aktien kaufen? 

Die Strategy Aktie (ehemals MicroStrategy) steht erneut im Mittelpunkt der Börse. Das Unternehmen gilt als weltweit größter börsennotierter Bitcoin-Halter – und genau diese Strategie sorgte zuletzt für massive Kursschwankungen. Nach einem deutlichen Rückgang des Bitcoin-Preises unter 70.000 US-Dollar geriet auch die Aktie stark unter Druck.

Gleichzeitig treibt Strategy seine Bitcoin-Strategie konsequent weiter voran, baut die Bestände aus und setzt mit dem Vorzugsaktieninstrument STRC auf eine neue Form der Finanzierung. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Strategy Aktien zu kaufen – oder überwiegt das Risiko?

► Strategy WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR.US

🔑 Drei Key Takeaways zur Strategy Aktie

Extrem abhängig von Bitcoin: Kursentwicklung der Strategy Aktie folgt nahezu 1:1 dem Bitcoin-Preis.

Hoher Buchverlust, operativ stabil: Der massive Quartalsverlust ist vor allem bilanziell bedingt.

STRC als Stabilitätsanker: Vorzugsaktien mit zweistelliger Dividite sollen Volatilität abfedern.

📊 Quartalszahlen: Hoher Verlust durch neue Bilanzierungsregeln

Strategy meldete für das vierte Quartal einen Verlust von 42,93 USD je Aktie, während Analysten mit einem Gewinn von 2,97 USD gerechnet hatten .

Der Grund für die massive Abweichung liegt jedoch nicht im operativen Geschäft, sondern in der neuen Fair-Value-Bilanzierung für Bitcoin, die seit Anfang 2025 gilt. Dadurch mussten nicht realisierte Wertverluste aus den Bitcoin-Beständen direkt erfolgswirksam verbucht werden.

📌 Die wichtigsten Zahlen:

Operativer Verlust: 17,4 Mrd. USD (fast vollständig Bitcoin-bedingt)

Nettoverlust: 12,6 Mrd. USD (Vorjahr: 670,8 Mio. USD)

Umsatz: 123 Mio. USD (über Erwartung von 118,8 Mio. USD)

₿ Bitcoin-Bestände: Strategy setzt alles auf eine Karte

Strategy bleibt seiner aggressiven Bitcoin-Strategie treu. Die Bestände wurden weiter ausgebaut:

Bitcoin-Bestand: 713.502 BTC

davon über 41.000 BTC allein im Januar 2026 erworben

Damit ist klar: Wer die Strategy Aktie kauft, investiert faktisch in einen hochgehebelten Bitcoin-Proxy – mit entsprechend hohen Chancen, aber auch erheblichen Risiken.

🏦 STRC-Vorzugsaktie: Dividende als Stabilitätsfaktor

Ein zentrales Element der Strategy-Finanzierung ist die STRC-Vorzugsaktie („Digital Credit“). Dieses Instrument soll Liquidität sichern und Investoren planbare Erträge bieten:

Volumen STRC: 3,4 Mrd. USD

Aktuelle Dividende: 11,25 %

Barreserve: 2,25 Mrd. USD (Deckung für mehr als zwei Jahre Dividenden)

Die Dividendenanpassung erfolgt regelbasiert und ist an den volumengewichteten Durchschnittskurs der Strategy Aktie gekoppelt. Laut Management hilft dieses Modell, den STRC-Kurs auch bei schwachem Bitcoin-Preis nahe dem Nennwert von 100 USD zu stabilisieren.

⚠️ Risiken: Strategy Aktie bleibt ein Hochrisiko-Investment

Trotz innovativer Finanzierungsstruktur bleibt die Strategy Aktie hochspekulativ:

extreme Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis

starke Kursschwankungen (zuletzt -17 % an einem Tag)

hohe bilanziell bedingte Ergebnisschwankungen

Für Anleger, die Aktien kaufen möchten, ist daher entscheidend: Strategy ist kein klassisches Software- oder Value-Investment, sondern eine Bitcoin-Wette mit zusätzlichem Finanzhebel.

🧠 Fazit: Strategy Aktie – Bitcoin-Hebel mit maximalem Risiko

Die Strategy Aktie ist und bleibt eine der volatilsten Aktien am Markt. Der massive Quartalsverlust wirkt auf den ersten Blick abschreckend, ist jedoch primär ein Ergebnis neuer Bilanzierungsregeln. Operativ bleibt das Unternehmen liquide und verfolgt seine Bitcoin-Strategie kompromisslos weiter.

👉 Für risikobewusste Anleger, die gezielt Aktien kaufen und an steigende Bitcoin-Preise glauben, kann Strategy ein gehebeltes Exposure bieten. Konservative Investoren sollten jedoch Abstand halten.

Strategy Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Strategy Aktie

❓ Was ist die Strategy Aktie?

Die Strategy Aktie (ehemals MicroStrategy) ist die Aktie eines Softwareunternehmens, das zusätzlich eine aggressive Bitcoin-Strategie verfolgt. Strategy hält einen sehr großen Bitcoin-Bestand und gilt daher als börsennotierter Bitcoin-Proxy.

❓ Ist die Strategy Aktie aktuell kaufenswert?

Die Strategy Aktie kann für sehr risikobewusste Anleger interessant sein, die an steigende Bitcoin-Preise glauben. Wer Strategy Aktien kaufen möchte, sollte sich jedoch bewusst sein, dass die Aktie extrem volatil ist und stark vom Bitcoin-Kurs abhängt.

❓ Warum schwankt die Strategy Aktie so stark?

Die Strategy Aktie schwankt stark, weil der Unternehmenswert maßgeblich vom Bitcoin-Preis beeinflusst wird. Kursbewegungen von Bitcoin wirken sich nahezu direkt auf den Aktienkurs aus.

❓ Welche Rolle spielt Bitcoin für die Strategy Aktie?

Bitcoin ist der zentrale Werttreiber der Strategy Aktie. Ein Großteil der Bilanz besteht aus Bitcoin-Beständen, weshalb die Aktie faktisch als gehebeltes Investment auf Bitcoin betrachtet werden kann.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der Strategy Aktie?

Zu den größten Risiken zählen extreme Kursschwankungen, hohe Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis sowie bilanziell bedingte Gewinn- und Verlustsprünge durch neue Bewertungsregeln.