- Extrem abhängig von Bitcoin
- Hoher Buchverlust, operativ stabil
- STRC als Stabilitätsanker
- Extrem abhängig von Bitcoin
- Hoher Buchverlust, operativ stabil
- STRC als Stabilitätsanker
Strategy Aktie im Fokus: Hoher Quartalsverlust durch Bitcoin-Bewertung, steigende BTC-Bestände & STRC-Dividende - jetzt Aktien kaufen?
Die Strategy Aktie (ehemals MicroStrategy) steht erneut im Mittelpunkt der Börse. Das Unternehmen gilt als weltweit größter börsennotierter Bitcoin-Halter – und genau diese Strategie sorgte zuletzt für massive Kursschwankungen. Nach einem deutlichen Rückgang des Bitcoin-Preises unter 70.000 US-Dollar geriet auch die Aktie stark unter Druck.
Gleichzeitig treibt Strategy seine Bitcoin-Strategie konsequent weiter voran, baut die Bestände aus und setzt mit dem Vorzugsaktieninstrument STRC auf eine neue Form der Finanzierung. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Strategy Aktien zu kaufen – oder überwiegt das Risiko?
► Strategy WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Strategy Aktie
-
Extrem abhängig von Bitcoin: Kursentwicklung der Strategy Aktie folgt nahezu 1:1 dem Bitcoin-Preis.
-
Hoher Buchverlust, operativ stabil: Der massive Quartalsverlust ist vor allem bilanziell bedingt.
-
STRC als Stabilitätsanker: Vorzugsaktien mit zweistelliger Dividite sollen Volatilität abfedern.
📊 Quartalszahlen: Hoher Verlust durch neue Bilanzierungsregeln
Strategy meldete für das vierte Quartal einen Verlust von 42,93 USD je Aktie, während Analysten mit einem Gewinn von 2,97 USD gerechnet hatten .
Der Grund für die massive Abweichung liegt jedoch nicht im operativen Geschäft, sondern in der neuen Fair-Value-Bilanzierung für Bitcoin, die seit Anfang 2025 gilt. Dadurch mussten nicht realisierte Wertverluste aus den Bitcoin-Beständen direkt erfolgswirksam verbucht werden.
📌 Die wichtigsten Zahlen:
-
Operativer Verlust: 17,4 Mrd. USD (fast vollständig Bitcoin-bedingt)
-
Nettoverlust: 12,6 Mrd. USD (Vorjahr: 670,8 Mio. USD)
-
Umsatz: 123 Mio. USD (über Erwartung von 118,8 Mio. USD)
₿ Bitcoin-Bestände: Strategy setzt alles auf eine Karte
Strategy bleibt seiner aggressiven Bitcoin-Strategie treu. Die Bestände wurden weiter ausgebaut:
-
Bitcoin-Bestand: 713.502 BTC
-
davon über 41.000 BTC allein im Januar 2026 erworben
Damit ist klar: Wer die Strategy Aktie kauft, investiert faktisch in einen hochgehebelten Bitcoin-Proxy – mit entsprechend hohen Chancen, aber auch erheblichen Risiken.
🏦 STRC-Vorzugsaktie: Dividende als Stabilitätsfaktor
Ein zentrales Element der Strategy-Finanzierung ist die STRC-Vorzugsaktie („Digital Credit“). Dieses Instrument soll Liquidität sichern und Investoren planbare Erträge bieten:
-
Volumen STRC: 3,4 Mrd. USD
-
Aktuelle Dividende: 11,25 %
-
Barreserve: 2,25 Mrd. USD (Deckung für mehr als zwei Jahre Dividenden)
Die Dividendenanpassung erfolgt regelbasiert und ist an den volumengewichteten Durchschnittskurs der Strategy Aktie gekoppelt. Laut Management hilft dieses Modell, den STRC-Kurs auch bei schwachem Bitcoin-Preis nahe dem Nennwert von 100 USD zu stabilisieren.
⚠️ Risiken: Strategy Aktie bleibt ein Hochrisiko-Investment
Trotz innovativer Finanzierungsstruktur bleibt die Strategy Aktie hochspekulativ:
-
extreme Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis
-
starke Kursschwankungen (zuletzt -17 % an einem Tag)
-
hohe bilanziell bedingte Ergebnisschwankungen
Für Anleger, die Aktien kaufen möchten, ist daher entscheidend: Strategy ist kein klassisches Software- oder Value-Investment, sondern eine Bitcoin-Wette mit zusätzlichem Finanzhebel.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: Strategy Aktie – Bitcoin-Hebel mit maximalem Risiko
Die Strategy Aktie ist und bleibt eine der volatilsten Aktien am Markt. Der massive Quartalsverlust wirkt auf den ersten Blick abschreckend, ist jedoch primär ein Ergebnis neuer Bilanzierungsregeln. Operativ bleibt das Unternehmen liquide und verfolgt seine Bitcoin-Strategie kompromisslos weiter.
👉 Für risikobewusste Anleger, die gezielt Aktien kaufen und an steigende Bitcoin-Preise glauben, kann Strategy ein gehebeltes Exposure bieten. Konservative Investoren sollten jedoch Abstand halten.
Strategy Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Strategy Aktie
❓ Was ist die Strategy Aktie?
Die Strategy Aktie (ehemals MicroStrategy) ist die Aktie eines Softwareunternehmens, das zusätzlich eine aggressive Bitcoin-Strategie verfolgt. Strategy hält einen sehr großen Bitcoin-Bestand und gilt daher als börsennotierter Bitcoin-Proxy.
❓ Ist die Strategy Aktie aktuell kaufenswert?
Die Strategy Aktie kann für sehr risikobewusste Anleger interessant sein, die an steigende Bitcoin-Preise glauben. Wer Strategy Aktien kaufen möchte, sollte sich jedoch bewusst sein, dass die Aktie extrem volatil ist und stark vom Bitcoin-Kurs abhängt.
❓ Warum schwankt die Strategy Aktie so stark?
Die Strategy Aktie schwankt stark, weil der Unternehmenswert maßgeblich vom Bitcoin-Preis beeinflusst wird. Kursbewegungen von Bitcoin wirken sich nahezu direkt auf den Aktienkurs aus.
❓ Welche Rolle spielt Bitcoin für die Strategy Aktie?
Bitcoin ist der zentrale Werttreiber der Strategy Aktie. Ein Großteil der Bilanz besteht aus Bitcoin-Beständen, weshalb die Aktie faktisch als gehebeltes Investment auf Bitcoin betrachtet werden kann.
❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der Strategy Aktie?
Zu den größten Risiken zählen extreme Kursschwankungen, hohe Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis sowie bilanziell bedingte Gewinn- und Verlustsprünge durch neue Bewertungsregeln.
BÖRSE HEUTE: Starker NFP bewegt Märkte – S&P 500 über 7.000 (11.02.2026)
Öl Preis fällt: WTI Öl unter Druck nach starkem Lageraufbau
RTL AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Palo Alto Networks Aktie: CyberArk-Deal stärkt Wachstum
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.