Strategy Aktie: Kill-Switch-Schock & 60%-Crash – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 📉

Die Strategy Aktie steht massiv unter Druck: Nach einem Kurssturz von über 50 % seit Oktober und einem dramatischen Einbruch vom Allzeithoch verunsichern neue Aussagen des Managements die Anleger.

CEO Phong Le bestätigte erstmals öffentlich ein „Kill-Switch“-Protokoll für die gewaltigen Bitcoin-Bestände des Unternehmens – ein Szenario, das nur unter extremen Bedingungen eintreten soll, aber dennoch viele Fragen aufwirft.

Viele Investoren fragen sich nun: Ist die Strategy Aktie eine spekulative Chance – oder droht weiterer Abwärtsdruck?

► Strategy WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

⚠️ 1. Kill-Switch-Protokoll bestätigt – zwei Bedingungen für Notverkauf

CEO Phong Le nennt erstmals klar die Szenarien, unter denen Strategy seine Bitcoin-Reserven liquidieren müsste:

Aktienkurs fällt unter den Wert der BTC-Bestände (mNAV < 1,0×)

Kein Zugang mehr zu Kapitalmärkten, d. h. keine Ausgabe neuer Aktien oder Anleihen

Das mNAV-Multiple liegt derzeit bereits in einem kritischen Bereich von 0,95× bis 1,16× – deutlich tiefer als in Hochphasen.

Hauptgrund für einen Notverkauf wären die Dividendenverpflichtungen der Vorzugsaktien von 750–800 Mio. USD jährlich.

📉 2. Strategy Aktie seit Allzeithoch um 60–70 % gefallen

Der Absturz ist dramatisch:

Kurs aktuell: 178 USD

Allzeithoch 2024: 543 USD

→ Verlust: 60–70 %

Trotz des Crashs bleibt Strategy der weltweit größte institutionelle Bitcoin-Hal­ter:

649.870 BTC

Wert: ≈59 Mrd. USD

Durchschnittlicher Einstieg: 74.430 USD/BTC

Bei Bitcoin-Preisen unter 90.000 USD schrumpft der wertbildende Puffer erheblich – das Geschäftsmodell ist auf einen Premium-Aufschlag zum NAV angewiesen.

🔄 3. Markt signalisiert Panik – aber Insider kaufen

Die Marktstimmung könnte gegensätzlicher kaum sein:

🏃 Kapitalflucht

Institutionelle Investoren wie BlackRock, Vanguard und Capital International verkauften allein im Q3 2025 Strategy-Aktien im Wert von 5,38 Mrd. USD.

🧩 Insider zeigen Vertrauen

Insider kaufen Vorzugsaktien (STRC) nach – trotz Absturz der Stammaktie.

Das deutet auf Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit hin.

🟢 Mystery-Signal von Saylor

Chairman Michael Saylor postete eine kryptische Botschaft, die von „orangen Punkten“ zu „grünen Punkten“ sprach – Märkte spekulieren auf eine bedeutende strategische Ankündigung.

📌 Fazit: Strategy Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Strategy Aktie steht vor einem potenziell entscheidenden Wendepunkt.

Einerseits verunsichern Kill-Switch-Risiken, Kapitalmarktabhängigkeit und ein Kurssturz auf Mehrjahrestiefs. Andererseits sprechen Insiderkäufe, Saylors Ankündigungsfantasie und ein extrem negatives Sentiment für mögliche Rebound- oder Short-Squeeze-Szenarien.

👉 Chancen

Mögliche „grüne Punkte“-Ankündigung

Extrem niedrige Bewertung relativ zu BTC-Beständen

Insiderkäufe deuten auf internes Vertrauen

Spekulatives Setup für antizyklische Käufer

👉 Risiken

Liquidationsrisiko bei mNAV < 1,0×

Abhängigkeit vom Kapitalmarkt (21/21-Plan)

Hohes Volatilitäts- & Sentimentrisiko

Institutionelle Großinvestoren steigen aus

Fazit:

Für spekulativ orientierte Anleger kann die Strategy Aktie eine Chance darstellen – vorausgesetzt, man arbeitet mit strikt definiertem Risiko.

Konservative Anleger sollten zunächst die nächsten Management-Mitteilungen („grüne Punkte“) abwarten, bevor sie Aktien kaufen.

Microstrategy Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Strategy Aktie

FAQ 1: Warum ist die Strategy Aktie so stark gefallen?

Die Strategy Aktie ist über 60 % gefallen, weil der CEO ein potenzielles „Kill-Switch“-Protokoll bestätigt hat, das bei kritischer Unterbewertung oder Kapitalmarktstress einen Notverkauf der Bitcoin-Bestände auslösen könnte.

FAQ 2: Sollte man jetzt Strategy Aktien kaufen?

Strategy ist aktuell ein hochspekulatives Investment. Chancen bestehen in einem möglichen Rebound oder einer strategischen Neuausrichtung. Risiken entstehen durch Kill-Switch-Bedingungen, hohe Schulden und institutionelle Abverkäufe.

FAQ 3: Was bedeutet der Kill-Switch bei Strategy?

Der Kill-Switch beschreibt zwei Bedingungen, bei deren Erfüllung Strategy seine Bitcoin-Bestände liquidieren müsste:

mNAV fällt unter 1,0 keine Kapitalaufnahme über Aktien oder Anleihen möglich

FAQ 4: Wie viele Bitcoins besitzt Strategy?

Strategy hält aktuell rund 649.870 BTC mit einem Marktwert von etwa 59 Milliarden USD.

FAQ 5: Warum verkaufen Institutionelle Strategy Aktien?

Großinvestoren wie BlackRock, Vanguard und Capital International haben insgesamt über 5,3 Mrd. USD an Strategy-Aktien verkauft – vermutlich wegen steigender Risiken und Bewertungsdruck.

FAQ 6: Warum kaufen Insider trotzdem Strategy-Anteile?

Insider erwerben Vorzugsaktien (STRC), die von laufenden Dividendenzahlungen profitieren. Das deutet darauf hin, dass sie die Schuldentragfähigkeit weiterhin für ausreichend halten.