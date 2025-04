Strategy Aktien verzeichnen 5,9 Milliarden Dollar Verlust nach Änderung der Bitcoin-Buchhaltung

Die Aktien von Strategy Inc. fielen am Montag um 5 %, nachdem das Unternehmen einen nicht realisierten Verlust von 5,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal bekannt gegeben hatte, der auf die Einführung neuer Rechnungslegungsstandards zurückzuführen ist, nach denen Bitcoin zu Marktpreisen bewertet werden muss. Das Unternehmen, ehemals MicroStrategy, hatte seine Bitcoin-Bestände zuvor als immaterielle Vermögenswerte eingestuft, was nur die Erfassung von Verlusten, nicht aber von Gewinnen erlaubte, es sei denn, die Token wurden verkauft. Die Änderung der Bilanzierung kommt zu einem Zeitpunkt, da Bitcoin seit der Wahl von Trump im November fast alle Gewinne zunichte gemacht hat. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Etwa 1 Milliarde US-Dollar der Verluste stammen aus den jüngsten Käufen, wobei Strategy allein im Jahr 2025 7,79 Milliarden US-Dollar für Bitcoin ausgegeben hat. Trotz des Verlusts wird die Änderung der Bilanzierung die Gewinnrücklagen um fast 13 Milliarden US-Dollar erhöhen. Der Aktienkurs von Strategy spiegelt die Bewegungen von Bitcoin genau wider und fungiert als Hebel-Proxy für die Kryptowährung. Mit ca. 41,8 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Beständen, die 2025 eingehen, wird der Marktwert des Unternehmens stark von den Preisschwankungen der Kryptowährung beeinflusst, was sowohl die Gewinne als auch die Verluste im Vergleich zu direkten Bitcoin-Investitionen verstärkt. Diese Korrelation hat Strategy zu einem beliebten Instrument für Investoren gemacht, die über traditionelle Märkte in Bitcoin investieren möchten. Das Unternehmen warnte davor, dass es in zukünftigen Perioden möglicherweise nicht wieder rentabel werden könnte und dass sinkende Bitcoin-Werte seine Fähigkeit beeinträchtigen könnten, finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Strategy meldete zum 31. März ausstehende Schulden in Höhe von 8,22 Milliarden US-Dollar. Seitdem das Unternehmen im Jahr 2020 als erstes börsennotiertes Unternehmen Bitcoin als Kapitalallokationsstrategie eingeführt hat, sind die Aktien von Strategy um über 2.200 % gestiegen. Strategy Aktie (D1) Chartanalyse Der Aktienkurs liegt derzeit unter dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level. Der RSI befindet sich in einer kurzfristigen rückläufigen Divergenz mit einem niedrigeren Hoch, während der MACD nach einem rückläufigen Crossover nach unten tendiert. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.