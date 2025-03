Aktionäre in das deutsche SDAX-Unternehmen Südzucker (Ticker: SZU) erhielten am Mittwoch eine Hiobsbotschaft: Südzucker will nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende kürzen. Südzucker kürzt dramatisch die Dividende 🔴 Aktie zeigt sich dennoch robust Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Südzucker Handelsideen 🔴 Südzucker Prognose & Ausblick ► Südzucker: DE0007297004 | WKN: 729700 | Ticker: SZU Demnach sollen Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr nur 20 Cent pro Aktie erhalten, nach 90 Cent noch im Vorjahr, ein Rückgang von satten 78%. Die Aktie reagierte spannenderweise unspektakulär, handelt am Mittwoch nahezu unverändert rund um seinen Schlusskurs von Dienstag. Auf der Kehrseite muss man natürlich festhalten, dass der Aktienkurs von seinen 2023er Jahreshochs zwischenzeitlich fast 50% an Abschlägen verzeichnet hat, die Aktie sich aktuell in einem Rücksetzer befindet und eine erneute Abwärtswelle technisch unwahrscheinlich würde, käme es zu einer Rückeroberung und Halten über 12,50 Euro. Grund für diese drastische Dividendenkürzung ist der Umstand, dass Südzucker einen deutlichen Rückgang des Konzernumsatz zu verbuchen hat, dieser von 10,3 auf 9,7 Milliarden Euro absackte, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,1 auf 0,715 Milliarden Euro, das operative Konzernergebnis von 947 auf 340 Millionen Euro regelrecht kollabierte. Schauen wir uns die aktuelle Aufwärtsbewegung an, dann offenbart dies meiner Einschätzung nach, dass die Marktteilnehmer einen noch viel schlechteren Jahresbericht erwartet hatten. Ob es nun besser wird, muss man abwarten: zwar hielt Südzucker an seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest, rechnet mit einem kleinen Umsatzrückgang und einem Ebitda von 525 bis 675 Millionen Euro, während man ein operatives Konzernergebnis zwischen 150 bis 300 Millionen Euro erwartet. Als Investor würde ich mich bzgl. Investments allerdings zunächst zurückhalten, nach dem jüngsten Bounce gegen die 10 Euro Region wäre ich kurzfristig nicht überrascht, wenn es zunächst zu einem Rücksetzer in Gefilde um rund 11 Euro kommt. Und hier müsste man dann schauen, ob sich Käufer fänden und die Aktie ein höheres Tief ausbilden. Dann könnte die Aktie eventuell für eine kleine Beimischung im Portfolio in Betracht gezogen werden. Südzucker Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

