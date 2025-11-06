Supermicro Aktie unter Druck – Jetzt die Aktien kaufen oder abwarten? ⚙️

Die Supermicro Aktie geriet nach den jüngsten Quartalszahlen stark unter Druck. Nachbörslich verlor der Serverhersteller mehr als 8 %, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognosen der Analysten verfehlte. Grund für die schwächeren Zahlen waren Verschiebungen bei großen KI-Aufträgen, die jedoch im kommenden Quartal nachgeholt werden sollen. Anleger fragen sich nun: Bietet die Supermicro Aktie nach dem Rücksetzer eine neue Kaufchance?

► Supermicro WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💡 Umsatzverschiebung wegen komplexer KI-Aufträge

CEO Charles Liang erklärte, dass rund 1,5 Milliarden USD Umsatz aufgrund von kurzfristigen „Design-Win-Upgrades“ eines Großkunden vom September- ins Dezemberquartal verschoben wurden.

Diese Verzögerung sei auf die komplexe Integration und Validierung der neuen GPU-Racks zurückzuführen – ein notwendiger, aber zeitaufwändiger Prozess bei der Implementierung modernster KI-Systeme.

2️⃣ 🤖 KI bleibt Wachstumstreiber – Zusammenarbeit mit Nvidia entscheidend

Supermicro zählt zu den wichtigsten Hardwarepartnern von Nvidia. Das Unternehmen verfügt über Aufträge im Wert von über 13 Mrd. USD für die neue Blackwell-Ultra-basierte GB300-Produktlinie.

Damit positioniert sich Supermicro als Schlüssellieferant für GPU-Server und Rechenzentrumsinfrastruktur, die für den KI-Boom entscheidend sind.

3️⃣ 📊 Prognose hebt sich deutlich vom Markt ab

Obwohl das erste Quartal mit einem Umsatz von 5 Mrd. USD und einem bereinigten Gewinn von 0,35 USD pro Aktie unter den Erwartungen blieb, blickt Supermicro optimistisch nach vorne:

Umsatzprognose Q2: 10–11 Mrd. USD (Markterwartung: 7,83 Mrd. USD)

Jahresprognose: von 33 Mrd. USD auf 36 Mrd. USD angehoben

Das zeigt, dass sich die verzögerten Umsätze im kommenden Quartal ausgleichen dürften und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter stark bleibt.

🧠 Fazit: Supermicro Aktie – Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Supermicro Aktie steht aktuell im Spannungsfeld zwischen kurzfristigen Enttäuschungen und langfristigen Chancen.

Zwar belasteten die Umsatzverschiebungen das Ergebnis des ersten Quartals, doch die kräftige Anhebung der Jahresprognose spricht für nachhaltiges Wachstum.

Angesichts der engen Partnerschaft mit Nvidia und der boomenden Nachfrage nach KI-Rechenzentren könnte der aktuelle Kursrückgang für langfristig orientierte Anleger eine attraktive Einstiegschance bieten. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer gezielt nutzen.

SMCI Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur SuperMicro Aktie

1️⃣ Sollte man jetzt Supermicro Aktien kaufen?

Die Supermicro Aktie hat nach einem kurzfristigen Rücksetzer wegen verschobener KI-Aufträge wieder Potenzial. Das Unternehmen profitiert langfristig vom Boom im Bereich Künstliche Intelligenz und der engen Partnerschaft mit Nvidia. Anleger mit langfristigem Anlagehorizont könnten den aktuellen Kursrückgang als Einstiegschance nutzen.

2️⃣ Warum ist die Supermicro Aktie gefallen?

Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie um rund 8 %, da das Unternehmen kurzfristig die Erwartungen der Analysten verfehlte. Grund war die Verschiebung von rund 1,5 Milliarden USD Umsatz aufgrund technischer Anpassungen bei einem Großkunden – ein temporärer Effekt, der im nächsten Quartal aufgeholt werden soll.

3️⃣ Wie ist die aktuelle Prognose für die Supermicro Aktie?

Supermicro hat die Jahresprognose von 33 auf 36 Milliarden USD Umsatz angehoben. Für das nächste Quartal erwartet das Unternehmen 10 bis 11 Milliarden USD Umsatz – deutlich über Markterwartung. Die starke Nachfrage nach KI-Servern und GPU-Racks dürfte das Wachstum in den kommenden Quartalen weiter antreiben.

4️⃣ Welche Rolle spielt Nvidia für Supermicro?

Supermicro gilt als einer der wichtigsten Hardwarepartner von Nvidia. Die enge Zusammenarbeit bei der Integration der neuen Blackwell-Ultra-GPUs sorgt für stetig wachsende Auftragsvolumina. Diese Partnerschaft stärkt Supermicros Position als führenden Anbieter von Rechenzentrums- und KI-Infrastruktur.

5️⃣ Welche Risiken gibt es bei der Supermicro Aktie?

Zu den größten Risiken zählen mögliche Lieferkettenprobleme, eine Abhängigkeit von Nvidia sowie hohe Bewertungserwartungen im KI-Sektor. Kurzfristige Volatilität ist wahrscheinlich – langfristig bleibt die Aktie jedoch ein spannender KI-Play.