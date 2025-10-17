Taiwan Semiconductor Aktie: KI-Boom treibt Gewinne – Jetzt Aktien kaufen? 🧠

- Rekordgewinn dank starker KI-Nachfrage
Einleitung
Die Taiwan Semiconductor Aktie (TSMC) erreichte nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen ein neues Rekordhoch. Der Chipgigant profitierte massiv vom KI-Boom und übertraf erneut die Erwartungen der Analysten. Anleger fragen sich nun: Sollte man die Taiwan Semiconductor Aktie jetzt kaufen, oder ist der Höhenflug bereits zu weit gegangen?
► Taiwan Semiconductor WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM.US
-
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
-
💹 Rekordgewinn dank starker KI-Nachfrage
-
Nettogewinn: 452,3 Mrd. NT$, ein Plus von 39 % im Jahresvergleich – deutlich über den Erwartungen.
-
Umsatz: 989,9 Mrd. NT$, +30 % YoY, ebenfalls über Prognose.
-
CEO C.C. Wei betonte, dass der Megatrend Künstliche Intelligenz die Nachfrage nach leistungsstarken Chips weiter antreibt.
-
-
⚙️ KI und High-Performance-Chips als Wachstumstreiber
-
Der Bereich High-Performance Computing (HPC) machte 57 % des Gesamtumsatzes aus.
-
Chips mit 7 Nanometern oder weniger stellten 74 % des gesamten Wafer-Umsatzes.
-
Analyst William Li erklärte: „Die robuste Nachfrage nach 3-nm- und 4/5-nm-Chips treibt die Gewinne – vor allem durch Aufträge von Nvidia und Apple.“
-
-
🌏 Risiken durch Zölle und China-Abhängigkeit
-
TSMC beobachtet die US-Zollpolitik, die für Unsicherheit sorgt.
-
Dennoch rechnet das Unternehmen 2025 mit einem Umsatzwachstum von bis zu 35 %.
-
Investitionen in US-Produktionsstätten sollen helfen, Risiken durch Handelskonflikte zu reduzieren.
-
📊 Fundamentaldaten zur Taiwan Semiconductor Aktie (Q3 2025)
|
Kennzahl
|
Wert / Info
|
Umsatz
|
989,9 Mrd. NT$ (+30,3 % YoY)
|
Nettogewinn
|
452,3 Mrd. NT$ (+39 % YoY)
|
HPC-Anteil am Umsatz
|
57 %
|
Anteil Chips ≤ 7 nm
|
74 %
|
Investitionen (CapEx)
|
40 Mrd. USD
|
Kursentwicklung 2025
|
+38 % YTD
🧠 Fazit: Taiwan Semiconductor Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Taiwan Semiconductor Aktie bleibt einer der Gewinner des KI-Zeitalters. Dank ihrer technologischen Führungsposition bei 3-nm- und 5-nm-Chips ist TSMC der wichtigste Zulieferer für Konzerne wie Nvidia, Apple und AMD. Das starke Gewinnwachstum und die optimistische Prognose sprechen klar für weiteres Potenzial.
Kurzfristig könnten geopolitische Risiken und Handelszölle belasten – langfristig aber bleibt TSMC ein zentraler Profiteur des globalen KI-Booms. Anleger, die Aktien kaufen möchten, finden in Taiwan Semiconductor eine solide Wachstumsstory mit Zukunft.
Taiwan Semiconductor Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Taiwan Semiconductor Aktie
❓ Ist die Taiwan Semiconductor Aktie ein Kauf?
Die Taiwan Semiconductor Aktie gilt als einer der Top-Werte im Halbleitersektor. Dank starker Nachfrage nach KI-Chips und der Marktführerschaft bei 3-nm- und 5-nm-Technologien bietet die Aktie langfristig großes Wachstumspotenzial. Wer Aktien kaufen möchte, findet in TSMC eine attraktive Option – kurzfristige Schwankungen sollten jedoch einkalkuliert werden.
❓ Wie profitiert Taiwan Semiconductor vom KI-Boom?
TSMC produziert die Hochleistungschips, die für Anwendungen in Künstlicher Intelligenz (KI) benötigt werden – unter anderem für Kunden wie Nvidia, Apple und AMD. Diese wachsende Nachfrage nach Rechenleistung sorgt für steigende Umsätze und Gewinne, was die Taiwan Semiconductor Aktie zu einem der größten Profiteure des KI-Trends macht.
❓ Welche Risiken bestehen für die Taiwan Semiconductor Aktie?
Die größten Risiken liegen in geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China sowie möglichen Zollmaßnahmen oder Lieferkettenproblemen. Dennoch hat TSMC seine Produktionskapazitäten global erweitert, um diese Risiken zu verringern – etwa durch neue Werke in den USA und Japan.
❓ Wie hoch ist die aktuelle Bewertung der Taiwan Semiconductor Aktie?
Die TSMC Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über dem Branchendurchschnitt gehandelt, was auf hohe Erwartungen an zukünftiges Wachstum hinweist. Analysten sehen das Bewertungsniveau jedoch als gerechtfertigt, da TSMC im KI-Zeitalter eine Schlüsselrolle spielt.
❓ Wann lohnt sich ein Einstieg in die Taiwan Semiconductor Aktie?
Ein Einstieg kann sich insbesondere bei Rücksetzern lohnen, da die langfristigen Aussichten für TSMC weiterhin sehr positiv sind. Anleger sollten auf geopolitische Entwicklungen achten, die kurzfristig für Volatilität sorgen können.
