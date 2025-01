Einer der größten Gewinner am Frankfurter Börsenparkett am Mittwoch morgen war die Aktie von TeamViewer (Ticker: TMV.DE), einem Unternehmen, dass bekanntermaßen eine proprietäre Software für den Fernzugriff auf sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung von Computern und anderen Endgeräten anbietet. TeamViewer übertrifft Erwartungen dank starkem 4ten Quartal 🔴 Aktie vor dem Turnaround? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 TeamViewer Handelsideen 🔴& Ausblick ► TeamViewer WKN: A2YN90 | ISIN: DE000A2YN900 | Ticker: TMV.DE Nachdem die Aktie ausgehend von seinen Allzeithochs im Juli 2020 im September 2022 zeitweise unter die 8 Euro Marke gestürzt war, handelten wir heute zurück über der 10 Euro Marke. Ob das allerdings der Startschuss für einen deutlichen Turnaround ist, sollte in Bezug auf längerfristige Investments abgewartet werden. Der Hauptgrund für das satte Kursplus dürften die vorbörslich veröffentlichten Schätzungen zu den Quartalszahlen gewesen sein, die am 11.02. offiziell veröffentlicht werden sollen: für das Jahr 2024 hat TeamViewer sein selbstgestecktes Umsatzziel übertreffen können, der Erlös lag in den Jahresschluss bei rund 671 Millionen Euro, TeamViewer selbst hatte mit 662 bis 668 Millionen Euro gerechnet. Grund für diese positive Überraschung sind laut TeamViewer in Rechnung gestellte Umsätze, vor allem durch eine hohe Anzahl von Vertragsabschlüssen im vierten Quartal. Um die Aktie allerdings als Investment attraktiv zu erachten, reicht mir persönlich dieser Lichtblick zunächst nicht aus. Beim Blick auf den langfristigen Chart offenbart sich eine anhaltende Akkumulation, in welcher sich die Aktie seit nun mehr fast vier Jahren befindet. Es lässt sich erkennen, dass die Aktie unterhalb seiner 50-(grün), 100-(blau) und 200-Tagelinie (rot) handelt und erst eine Rückeroberung eben dieser drei Linien in Verbindung mit einer 50-Tagelinie, die über der 100er und 200er Linie und eine 100er über der 200er Linie handelnden Notierung, bevorzugt in Verbindung mit einem Bruch über die 17 Euro Marke, ließe mich davon ausgehen, dass die Aktie nun in eine beschleunigte Aufwärtsbewegung übergegangen ist. Bis dahin heißt es in Bezug auf Investments wohl zurückhaltend zu sein. TeamViewer Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

