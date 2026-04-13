Tesla Aktie im Fokus: Abwärtstrend – bringt FSD in Europa den Turnaround? Lohnt es sich jetzt, Tesla Aktien zu kaufen?

Die Tesla Aktie steht aktuell vor einer entscheidenden Phase. Nach einem starken Kursrückgang seit den Allzeithochs im Dezember fragen sich viele Anleger, ob sich nun eine neue Einstiegschance ergibt.

Ein möglicher Hoffnungsschimmer: Die Einführung der Full Self-Driving (FSD)-Technologie in Europa. Dieser Schritt könnte neue Wachstumsimpulse bringen und das Vertrauen der Investoren stärken.

Doch reicht das aus, um den Abwärtstrend zu stoppen – oder bleibt die Lage angespannt? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Tesla Aktien zu kaufen?

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US

geschrieben von Jens Klatt

⚡ Key Takeaways

📉 Starker Kursrückgang: Die Tesla Aktie verliert über 25 % seit Dezember.

🤖 FSD-Expansion: Einführung der Fahrassistenz-Technologie in Europa gestartet.

🌍 Wachstumspotenzial: Neue Märkte könnten langfristig für Impulse sorgen.

📊 Tesla Aktie: Abwärtstrend dominiert das Chartbild

Die Tesla Aktie befindet sich seit Monaten in einer klaren Korrektur:

📉 mehr als 25 % Kursverlust seit den Hochs

🔻 anhaltender Abwärtstrend

Diese Entwicklung zeigt, dass Anleger aktuell vorsichtig bleiben und Gewinne mitnehmen.

🤖 FSD-Technologie als möglicher Gamechanger

Ein entscheidender Faktor für die Tesla Aktie ist die Einführung von Full Self-Driving (FSD) in Europa:

👉 Wichtige Entwicklungen:

🇳🇱 Start in den Niederlanden als erstem europäischen Markt

🌍 geplante Ausweitung auf weitere Länder

🚗 Fahrassistenzsystem weiterhin „überwacht“ (kein vollautonomes Fahren)

Diese Expansion könnte Tesla helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen und seine Marktposition zu stärken.

🌍 Europa als Wachstumstreiber

Europa wird zunehmend wichtiger für Tesla:

🏭 Produktion in Grünheide (Deutschland)

🚗 Model Y als Bestseller

📈 steigende Nachfrage nach E-Mobilität

Die Kombination aus lokaler Produktion und technologischer Expansion könnte langfristig Wachstum bringen.

⚠️ Risiken für die Tesla Aktie

Trotz der Chancen bleiben Risiken bestehen:

📉 anhaltender Abwärtstrend

⚖️ regulatorische Hürden für autonomes Fahren

🚗 Wettbewerb im E-Auto-Markt

Diese Faktoren könnten die kurzfristige Entwicklung weiterhin belasten.

💰 Tesla Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

Die Frage, ob Anleger aktuell Tesla Aktien kaufen sollten, hängt stark vom Anlagehorizont ab.

👉 Kurzfristig:

schwaches Chartbild

mögliche weitere Rücksetzer

👉 Langfristig:

Innovationsführer im Bereich autonomes Fahren

Expansion in neue Märkte

starke Marke im E-Mobilitätssektor

Für langfristige Investoren könnte sich eine interessante Einstiegschance ergeben.

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🧾 Fazit: Tesla Aktie zwischen Risiko und Turnaround-Chance

Die Tesla Aktie befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase, zeigt jedoch gleichzeitig erste Anzeichen möglicher Stabilisierung.

Die Einführung von FSD in Europa könnte langfristig ein wichtiger Wachstumstreiber sein.

Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, bleibt Tesla ein spannender Wert mit Turnaround-Potenzial – jedoch nicht ohne Risiken.

Tesla Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Tesla Aktie

📉 Warum fällt die Tesla Aktie aktuell?

Die Tesla Aktie ist seit ihrem Allzeithoch im Dezember um über 25 % gefallen. Gründe sind unter anderem Gewinnmitnahmen, zunehmender Wettbewerb im E-Auto-Markt und ein insgesamt schwächeres Marktumfeld für Tech-Aktien.

🤖 Welche Rolle spielt FSD für die Tesla Aktie?

Die Einführung von Full Self-Driving (FSD) in Europa könnte ein wichtiger Wachstumstreiber für die Tesla Aktie sein. Die Technologie eröffnet neue Einnahmequellen und stärkt Teslas Position im Bereich autonomes Fahren.

🌍 Warum ist Europa wichtig für Tesla?

Europa ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Tesla. Mit der Produktion in Grünheide und der Einführung neuer Technologien wie FSD kann das Unternehmen seine Marktposition weiter ausbauen.

💰 Ist die Tesla Aktie aktuell ein Kauf?

Ob es sinnvoll ist, Tesla Aktien zu kaufen, hängt von der Anlagestrategie ab. Kurzfristig besteht durch den Abwärtstrend Unsicherheit, langfristig könnten Innovationen und neue Märkte Chancen bieten.

🚀 Hat die Tesla Aktie langfristiges Potenzial?

Langfristig hat die Tesla Aktie Potenzial, da das Unternehmen weiterhin eine führende Rolle im Bereich Elektromobilität und autonomes Fahren einnimmt. Innovationen wie FSD könnten das Wachstum weiter antreiben.