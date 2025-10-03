Tesla Aktie mit Rekordauslieferungen – Jetzt die Aktie kaufen? ⚡

Einleitung Die Tesla Aktie steht erneut im Fokus der Anleger: Im dritten Quartal 2025 meldete der E-Autobauer 497.099 Auslieferungen, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig legte Teslas Energiesparte stark zu – mit 12,5 GWh an installierten Speichersystemen, ein neuer Rekord. Trotz der positiven Zahlen gab der Aktienkurs nach. Anleger fragen sich: Sollte man die Tesla Aktie jetzt kaufen oder auf eine Korrektur warten? ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T | Ticker: TSLA ✅ Drei Key Takeaways 🚗 Rekordauslieferungen, aber Produktionsrückgang Auslieferungen Q3: 497.099 Fahrzeuge (+7 % YoY)

Produktion: 447.450 Einheiten , unter Vorjahr (469.796)

Analystenschätzungen (443.000) klar übertroffen ⚡ Tesla Energy boomt Installation von 12,5 GWh Energiespeichersystemen – Rekordwert

Megapack- und Megablock-Systeme im Fokus für Unternehmen & Versorger

Nachfrage durch xAI und andere Abnehmer steigt rasant 📉 Herausforderungen in Europa, Stärke in den USA Rückgänge in Europa wegen Musks Politikstil und Konkurrenz von VW & BYD

Nachfrage in den USA stieg, da Käufer von auslaufenden Steuergutschriften profitierten

📊 Fundamentaldaten zur Tesla Aktie (Q3 2025) Kennzahl Wert Vergleich (Vorjahr) Auslieferungen 497.099 462.890 Produktion 447.450 469.796 Energiespeicher (GWh) 12,5 6,9 Kursentwicklung Q3 +40 % — YTD Auslieferungen ~1,2 Mio. (-6 % YoY) — 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Tesla Aktie – Aktie kaufen oder abwarten? Die Tesla Aktie bleibt ein spannendes Investment: Rekordauslieferungen, ein stark wachsendes Energiegeschäft und die Rolle als KI-Zulieferer über Energiespeicher sprechen für langfristiges Potenzial. Allerdings belasten geopolitische Risiken, Produktionsrückgänge und schwache Nachfrage in Europa. Wer die Aktie kaufen will, sollte Rücksetzer als Chance sehen – langfristig bleibt Tesla einer der zentralen Player im E-Mobilitäts- und Energiemarkt. Tesla Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Tesla Aktie 1. Sollte man die Tesla Aktie jetzt kaufen?

Die Tesla Aktie bleibt spannend: Rekordauslieferungen, ein boomendes Energiegeschäft und die Rolle als KI-Zulieferer sprechen für langfristiges Potenzial. Kurzfristige Rücksetzer könnten eine Chance sein, die Aktie günstiger zu kaufen. 2. Warum ist die Tesla Aktie nach den Quartalszahlen gefallen?

Trotz starker Auslieferungen und Rekordwerten im Energiesektor belasteten Produktionsrückgänge und Unsicherheiten in Europa den Kurs. 3. Wie entwickelt sich das Energiegeschäft von Tesla?

Tesla Energy verzeichnete mit 12,5 GWh installierter Speichersysteme einen Rekord. Besonders Megapack- und Megablock-Systeme treiben das Wachstum an. 4. Welche Risiken gibt es für die Tesla Aktie?

Geopolitische Unsicherheiten, schwache Nachfrage in Europa, rechtliche Risiken und hohe Bewertung machen die Aktie weiterhin volatil. 5. Wo steht die Tesla Aktie aktuell im Vergleich zum Vorjahr?

Die Auslieferungen stiegen im Q3 um 7 % YoY auf knapp 500.000 Fahrzeuge. Der Aktienkurs legte im dritten Quartal 2025 rund +40 % zu.

