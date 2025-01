Die Aktie von Tesla (Ticker: TSLA) zog am Montag in einen eigentlichen schwachen Wochenstart an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 bzw. der auf den Nasdaq 100 lautende ETF QQQ zeitweise mehr als 1% unter Wasser in den Tagesschluss deutlicher an, während der QQQ den Tag mit einem Minus von rund 0.3% beschloss, notierte die Tesla-Aktie mehr als 2% fester und zog auch nachbörslich weiter an – was war der Grund? Tesla Aktie rückt in den Fokus 🔴 TikTok US Geschäft vor Übernahme durch Elon Musk? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Tesla Trading 🔴 Tesla Handelsideen 🔴Tesla Prognose & Ausblick ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T | Ticker: TSLA Meiner Einschätzung nach scheint es eine reine Spekulation zu sein, weniger fundamental-getrieben, wozu beispielsweise die Nachricht gehören würde, dass Tesla in 2024 mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat als die VW-Tochter Audi (Tesla: rund 1.8 Millionen Fahrzeuge vs. Audi: 1,67 Millionen Fahrzeuge). Nein, viel mehr scheint die Meldung, wonach in der chinesischen Regierung laut Medienberichten ein Verkauf des vom Aus bedrohten US-Geschäfts von Tiktok an Tech-Milliardär Elon Musk erwogen, eine Meldung, die auch später vom Wall Street Journal aufgegriffen wurde. Nun hat TikTok mit Sicherheit nichts mit Tesla, E-Mobilität, autonomen Fahren oder nachhaltiger Energiegewinnung via Tesla Energy zu tun, aber: China ist extrem wichtig für Tesla, ganz besonders vor den in Shanghai laufenden Giga- und Mega-Factories. Wie man beispielsweise in der Biografie Musks nachlesen kann, hat Musk eine sehr gute Beziehung zur Regierung in China, durfte als erster ausländischer Autobauer in Shanghai eine Fabrik bauen, die komplett Tesla gehört. Normalerweise müssen ausländische Unternehmen in China Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern gründen. Ausgehend hiervon ist China ein enorm wichtiger Markt für Tesla: aus den Auslieferungszahlen am 02. Januar ging hervor, dass Tesla 2024 weltweit 1.1% weniger Fahrzeuge verkaufte, Tesla in China allerdings einen Absatzrekord verzeichnete, man hier einen Anstieg von 8.8% auf gut 657.000 Fahrzeuge verzeichnete und China für Tesla somit zum zweitwichtigste Absatzmarkt nach den USA aufstieg. Was hat das nun mit den Gerüchten rund um TikTok und eine Übernahme des US-Geschäfts durch Musk zu tun? Meiner Einschätzung nach erstmal nur, dass die in der Vergangenheit aufgekommenen Sorgen, sollten sich die Spannungen zwischen den USA und China z.B. im Hinblick auf Taiwan intensivieren bzw. eskalieren, auch Tesla empfindlich treffen könnten. Die Gefahr einer Eskalation zwischen den USA und China ist zwar nicht gebannt, aber Tesla könnte von Handelseinschränkungen oder Restriktionen vermutlich, wenn überhaupt, nur peripher betroffen sein. Die Aktie bleibt übergeordnet meiner Einschätzung nach und besonders folgend auf die jüngste Korrektur bullish, allerdings möchte ich technisch zunächst eine Eroberung der 420er Region zu sehen bekommen, zudem abwarten, wie Macro-technisch die Zahlen zur US Inflation am Mittwoch veröffentlicht werden und ob nach dem kurzen, aber scheinbar nicht nachhaltigen Bruch unter die 20.900er Marke im Nasdaq 100 die Bullen nun die Kontrolle zurückerobern. Tesla Aktie Chartanalyse - Daily Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.