Tesla Aktie vor Auslieferungszahlen – Aktien kaufen oder abwarten? ⚡

Einleitung Die Tesla Aktie hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und nähert sich ihren Allzeithochs. Am Donnerstag stehen die Auslieferungszahlen für Q3 2025 im Fokus – und könnten den Kurs maßgeblich beeinflussen. Anleger fragen sich: Sollte man jetzt Tesla Aktien kaufen oder ist Vorsicht angesagt? ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T | Ticker: TSLA ✅ Drei Key Takeaways 📊 Tesla über 360 USD – Rallye Richtung Allzeithochs? Am 12.09. sprang die Aktie dynamisch über die Marke von 360 USD

Marktteilnehmer erwarten eine positive Überraschung bei den Q3-Zahlen

Chancen auf Angriff Richtung 500 USD 🚗 Auslieferungen im Fokus – Konsens vs. Privatanleger Erwartung laut Konsens: 443.000 Fahrzeuge (–4,3 % YoY / +15,4 % QoQ)

Privatanleger sehen >500.000 Fahrzeuge als realistisch

Treiber: Auslaufende US-Subventionen im Rahmen des „Big Beautiful Bill“ 🌍 Unterschiedliche Trends in den Märkten Europa: Rückgang um –23 % im August YoY , –32,6 % in den ersten 8 Monaten

USA: Subventionen treiben Nachfrage, viele Käufe vorgezogen

📊 Fundamentaldaten zur Tesla Aktie (Q3 2025) Kennzahl Erwartung / Wert Konsens Auslieferungen 443.000 Fahrzeuge Erwartung Privatanleger >500.000 Fahrzeuge Europa-Zulassungen August –23 % YoY Europa-Zulassungen Jan–Aug –32,6 % YoY Kursmarken im Fokus 360 USD / 500 USD

🧠 Fazit: Tesla Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Tesla Aktie hat mit dem Sprung über 360 USD ein bullisches Signal geliefert. Die Auslieferungszahlen am Donnerstag könnten den Ausschlag geben, ob die Rallye in Richtung 500 USD geht. Wer kurzfristig spekuliert, sollte die Zahlen genau verfolgen. Langfristige Anleger könnten Rücksetzer nutzen, um selektiv Aktien zu kaufen, auch wenn die Unsicherheiten in Europa im Auge behalten werden sollten . Tesla Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Tesla Aktie 1. Warum steht die Tesla Aktie aktuell im Fokus?

Die Tesla Aktie rückt wegen der bevorstehenden Auslieferungszahlen für Q3 2025 ins Rampenlicht. Anleger erwarten hier wichtige Impulse für den Kursverlauf. 2. Soll man die Tesla Aktie jetzt kaufen oder abwarten?

Kurzfristig hängt viel von den Auslieferungszahlen ab. Ein bullisches Szenario könnte die Rallye Richtung 500 USD beschleunigen. Langfristige Anleger können Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen. 3. Wie viele Fahrzeuge erwartet der Markt für Q3?

Der Konsens liegt bei 443.000 Fahrzeugen, während viele Privatanleger von mehr als 500.000 Auslieferungen ausgehen. 4. Welche Märkte sind für Tesla aktuell entscheidend?

Während Europa schwächere Zahlen meldet, profitiert Tesla in den USA von staatlichen Subventionen. Dadurch liegt das Überraschungspotenzial eher auf der Oberseite. 5. Welche Kursmarken sind für die Tesla Aktie aktuell wichtig?

Wesentliche Marken liegen bei 360 USD als Unterstützung und 500 USD als potenzielles Kursziel im Falle einer positiven Überraschung.

