Wie bereits am Dienstag thematisiert, veröffentlichte Tesla (Ticker: TSLA) am Mittwoch vorbörslich Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2025 – und diese waren erstaunlich schwach. Tesla mit schwächsten Auslieferungszahlen seit 2022 🔴 Was bedeutet das für die Aktie? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Tesla Handelsideen 🔴 Tesla Prognose & Ausblick ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA So meldete das Unternehmen rund 337.000 Fahrzeugauslieferungen, entsprechend einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahresquartal und deutlich unter der Erwartung der Wall Street, wo Analysten mit Auslieferungen zwischen 360.000 und 370.000 Fahrzeugen gerechnet hatten, Tesla selbst hatte ja ausgehend von einem selbst erstellten Konsens eine Erwartung von rund 378.000 Fahrzeugen veröffentlicht. Außer Frage steht, dass man mit schwächeren Zahlen hat rechnen müssen, wie auch bereits unsererseits hier thematisiert. Wie dort geschrieben, lag der Hauptgrund der rückläufigen Auslieferungszahlen mit Sicherheit in der Umstellung auf die Produktion eines neuen Modell Y, dem Bestseller Teslas in den vergangenen Jahren. Aber festgehalten werden muss auch, dass die jüngste Vandalismus-Welle gegen Tesla in den USA, aber auch in Europa, folgend auf Musks politisches Engagement Spuren zu hinterlassen scheint. Ich persönlich denke, dass aus diesem Umstand für Tesla-Investoren eine Chance erwachsen könnte. So warf Sawyer Merritt in einem Tweet folgend auf die Auslieferungszahlen einen Blick auf den Bereich „Tesla Energy“, der weiter stark wächst, im ersten Quartal 2025 10,4 GWh Energiespeicher bereitstellte, entsprechend einem Anstieg von 156 % gegenüber dem Vorjahr und dem zweitbesten Quartal aller Zeiten entsprechend. Quelle: https://x.com/SawyerMerritt/status/1907420573694570609/photo/1 Und es ist davon auszugehen, dass sich dieses starke Wachstum in den kommenden Quartalen fortschreibt, da die neue Megafactory in Shanghai erst Mitte dieses Quartals mit der Produktion begonnen hat. Bezogen auf die Fundamentals gehen Schätzungen derzeit davon aus, dass der Bereich Tesla Energy das Geschäft mit der höchsten Bruttogewinnmarge werden dürfte (bzw. bereits ist), Prognosen seitens des Morgan Stanley Analysten Adam Jones sehen hier eine Marge im höheren 20 Prozentpunktbereich gleichbedeutend mit einem Beitrag von rund 2 USD+ zum Gewinn pro Aktie. Wenn dieser im dreistelligen Prozentbereich wächst, dann wird sich das meiner Meinung nach auch eher früher als später im Aktienkurs widerspiegeln. Aber das ist aktuell nicht das Thema unter Investoren und die Aktie bleibt nach seinem mehr als 30%igen Drop im ersten Quartal 2025 in einem Abwärtstrend gefallen und eine zeitnahe Rückeroberung der 300 USD Marke scheint zunächst kein Thema zu sein, auch wenn diese folgend auf die Meldung, dass Elon Musks Zeit in Washington zeitnah zu einem Ende kommen könnte. Dennoch sieht sich auch die Aktie von Tesla durch den „Trump’schen Vorschlaghammer bei den Importzöllen“ zunächst stärkerem Gegenwind gegenüber. Tesla Aktie Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

