Trading Idee: AUD/CAD Short im Forex Trading - mögliche Ziele bei 0,9780 und 0,9769

Das Wichtigste in Kürze Trading Idee: Short-Setup im AUD/CAD nach Bestätigung des Abwärtstrends

Short-Setup im AUD/CAD nach Bestätigung des Abwärtstrends Forex Trading: Widerstand aus Overbalance-Struktur und 100er-Durchschnitt begrenzt die Aufwärtsbewegung

Widerstand aus Overbalance-Struktur und 100er-Durchschnitt begrenzt die Aufwärtsbewegung Handelsmarken: Short zum Marktpreis mit möglichen Zielen bei 0,9780 und 0,9769, Stop-Loss bei 0,9807

AUD/CAD setzt Abwärtstrend fort Diese Trading Idee konzentriert sich auf das Währungspaar AUD/CAD, das seinen kurzfristigen Abwärtstrend auf dem 15-Minuten-Chart fortsetzt. Nach einer technischen Gegenbewegung scheiterte der Kurs an einer markanten Widerstandszone und liefert damit ein interessantes Setup für das Forex Trading auf der Short-Seite. Die Kombination aus der oberen Begrenzung der 1:1-Struktur (Overbalance) sowie dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt auf dem M15-Chart verhinderte einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. Der anschließende Rücksetzer spricht dafür, dass die Verkäufer weiterhin die Kontrolle behalten. Trading Idee im Überblick Währungspaar: AUD/CAD Handelsrichtung: Short Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis Kursziele: Mögliches Ziel 1: 0,9780

Mögliches Ziel 2: 0,9769 Möglicher Stop-Loss: 0,9807 Chartanalyse: Widerstand bestätigt den Abwärtstrend Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im M15-Chart befindet sich AUD/CAD seit mehreren Handelstagen in einem intakten Abwärtstrend. Die jüngste Erholung führte den Kurs bis an die obere Begrenzung der 1:1-Overbalance-Struktur im Bereich von 0,9800. Dort traf der Markt zusätzlich auf den 100-Perioden-Durchschnitt, der als dynamischer Widerstand fungierte. Der gescheiterte Ausbruchsversuch löste erneut Verkaufsdruck aus und bestätigte die Dominanz der Verkäufer. Aus Sicht der Overbalance-Methodik bleibt damit der übergeordnete Trend intakt. Solange der Kurs unter der Widerstandszone notiert, sprechen die technischen Signale für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung der genannten Kursziele. Warum diese Trading Idee interessant ist Für Trader bietet sich hier ein klassisches Trendfolge-Setup im Forex Trading. Mehrere technische Faktoren treffen an derselben Zone zusammen: Intakter kurzfristiger Abwärtstrend im M15-Chart

Abprall an der oberen Begrenzung der 1:1-Overbalance-Struktur

Widerstand durch den 100-Perioden-Durchschnitt

Klar definierte Kursziele und Stop-Loss für ein strukturiertes Risikomanagement Experten Fazit zur Trading Idee Die technische Ausgangslage spricht derzeit für eine Fortsetzung des Abwärtstrends im AUD/CAD. Der Fehlausbruch an der Widerstandszone liefert ein sauberes Short-Signal innerhalb des bestehenden Trends. Solange der Bereich um 0,9800 nicht nachhaltig überwunden wird, bleiben die Kursziele bei 0,9780 und 0,9769 im Fokus. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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