TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDNZD (22.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze AUDNZD hält sich oberhalb der EMA30

hält sich oberhalb der EMA30 RSI signalisiert neutrale Marktphase

RBA und RBNZ bleiben zentrale Kurstreiber

Trading Idee: AUDNZD im Fokus des Forex Trading 📈 Der AUDNZD rückt aktuell wieder stärker in den Fokus vieler Trader. Trotz schwächerer Wirtschaftsdaten aus Australien konnte sich der Wechselkurs oberhalb der wichtigen 30-Tage-EMA stabilisieren. Gleichzeitig bleibt die geldpolitische Lage zwischen Australien und Neuseeland spannend, was für erhöhte Volatilität im Bereich Forex Trading sorgen dürfte. Die aktuelle technische Ausgangslage spricht kurzfristig für eine mögliche Erholung des Währungspaars. ► AUDNZD WKN:A1A4ZS | ISIN: XC000A1A4ZS2 | Ticker: AUDNZD Key Takeaways ⚡ AUDNZD hält sich oberhalb der EMA30

RSI signalisiert neutrale Marktphase

RBA und RBNZ bleiben zentrale Kurstreiber AUDNZD: Technische Lage unterstützt die Trading Idee 💹 Die aktuelle Trading Idee basiert auf einer möglichen technischen Gegenbewegung im AUDNZD. Der Kurs notiert weiterhin über der wichtigen 30-Tage-EMA, die sich zuletzt mehrfach als starke Unterstützung erwiesen hat. Der RSI bewegt sich zudem im neutralen Bereich rund um die Marke von 50, was weiteres Aufwärtspotenzial offenlässt. Mögliches Trading Setup: Mögliche Position: Long (Kaufen) AUDNZD

Möglicher Take Profit 1: 1,22120

Möglicher Take Profit 2: 1,22445

Möglicher Stop Loss: 1,21180 Vor allem kurzfristig könnte sich das Währungspaar stabilisieren, bevor eine mögliche neue Trendbewegung entsteht. Fundamentale Faktoren bleiben entscheidend 🌍 Die jüngsten Konjunkturdaten aus Australien sorgten für Druck auf den australischen Dollar. Die Arbeitslosenquote stieg überraschend auf 4,5%, während gleichzeitig die Beschäftigung zurückging. Zusätzlich fiel der australische Composite PMI unter die wichtige Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Allerdings hatte die Reserve Bank of Australia (RBA) bereits zuletzt eine vorsichtigere Haltung signalisiert. Gleichzeitig kämpft auch Neuseeland mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Trotz hawkisher Zinserwartungen bleibt die höhere Arbeitslosenquote in Neuseeland ein Belastungsfaktor für den NZD. Genau diese Kombination macht AUDNZD aktuell besonders interessant für kurzfristiges Forex Trading. Fazit Die aktuelle Trading Idee im AUDNZD kombiniert eine stabile technische Ausgangslage mit einer spannenden fundamentalen Gemengelage. Während schwächere australische Daten kurzfristig belasten, könnte die neutrale Positionierung des Marktes Raum für eine technische Erholung schaffen. Besonders die kommenden Aussagen der RBNZ dürften entscheidend für die weitere Richtung des Währungspaars werden. Für Trader bleibt AUDNZD damit ein hochinteressanter Markt im Bereich Forex Trading, der sowohl auf makroökonomische Überraschungen als auch auf technische Marken sensibel reagieren dürfte. AUDNZD Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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