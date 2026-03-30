TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDNZD (30.03.26) 🚨

Das Wichtigste in Kürze AUDNZD prallt an EMA30 nach oben ab

RBA deutlich hawkisher als RBNZ

Technisches Setup unterstützt Long-Szenario

Trading Idee: AUDNZD Long im Fokus des Forex Trading 📊 Diese Trading Idee im Forex Trading richtet sich auf das Währungspaar AUDNZD, das aktuell interessante Chancen bietet. Nach einer kurzen Korrektur zeigt der Markt wieder Stärke, unterstützt durch technische Signale und fundamentale Faktoren. Besonders die geldpolitische Divergenz zwischen Australien und Neuseeland sorgt für ein attraktives Setup, das Trader aktuell genau im Blick behalten sollten. ► AUDNZD WKN: A1A4ZS | ISIN: XC000A1A4ZS2 | Ticker: AUDNZD 🔑 Key Takeaways AUDNZD prallt an EMA30 nach oben ab

RBA deutlich hawkisher als RBNZ

Technisches Setup unterstützt Long-Szenario 📈 Technische Analyse: Aufwärtstrend intakt Aus technischer Sicht bleibt diese Trading Idee im Forex Trading klar bullisch: Rebound an der EMA30 (wichtige Unterstützung)

RSI bei 52 → noch kein überkauftes Niveau

Seitwärtsphase als Basis für nächsten Impuls 👉 Das Kursverhalten deutet auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hin. 💱 Fundamentale Treiber im Forex Trading Neben der Charttechnik sprechen auch fundamentale Faktoren für diese Trading Idee: RBA (Australien) : Zinssatz bei 4,10 % , klar hawkisch

RBNZ (Neuseeland) : Zinssatz bei 2,25 % , deutlich dovisher

OIS-Markt preist ~60 % Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhung in Australien 👉 Diese Zinsdifferenz macht AUDNZD attraktiv für Carry-Trades im Forex Trading. Zusätzlich bleibt der stabile Renditeabstand (ca. 30 Basispunkte bei 10-jährigen Anleihen) unterstützend. 📊 Mögliche Trading Idee: Setup im Überblick Möglicher Einstieg: Long (Kauf zum Marktpreis) Möglicher Take Profit 1: 1.21000 Möglicher Take Profit 2: 1.21400 Möglicher Stop Loss : 1.18830 👉 Die Levels basieren auf klassischer Price-Action-Analyse (Widerstände & Swing-Lows). ⚠️ Risiken im Forex Trading beachten Auch bei dieser Trading Idee gibt es relevante Risiken: Möglicher geldpolitischer Kurswechsel der RBNZ

Schwäche der chinesischen Wirtschaft (wichtig für AUD)

Globale Risikoaversion durch geopolitische Spannungen 👉 Besonders ein schneller Zinsschwenk in Neuseeland könnte das Setup verändern. Fazit: Attraktive Trading Idee mit solidem Fundament Diese Trading Idee im Forex Trading bietet ein überzeugendes Zusammenspiel aus technischer Stärke und fundamentalen Vorteilen. Der Rebound an der EMA30, kombiniert mit der hawkischen RBA, spricht für weiteres Aufwärtspotenzial im AUDNZD. 👉 Kurzfristig bleibt das Setup attraktiv – solange die geldpolitische Divergenz bestehen bleibt. AUDNZD Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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