TRADINGIDEE des Tages 🔴 CAC40 (07.07.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📊 RSI signalisiert Überhitzung: Der Indikator steigt erneut über die Marke von 60.

📉 MACD liefert Verkaufssignal: Die MACD-Linie hat die Signallinie von oben nach unten gekreuzt.

🎯 Trading Idee: Short auf den FRA40 mit Kursziel 8.270 Punkten und Stop-Loss bei 8.730 Punkten.

Im CFD Trading rückt der französische Leitindex FRA40 aktuell in den Fokus. Nach einer kräftigen Aufwärtsbewegung nähert sich der Index erneut seinem jüngsten Hoch bei rund 8.630 Punkten. Gleichzeitig mehren sich aus charttechnischer Sicht die Warnsignale. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der MACD deuten auf eine nachlassende Dynamik hin. Die aktuelle Trading Idee setzt daher auf eine Short-Position. Sollte sich die vermutete Doppel-Top-Formation bestätigen, könnte eine größere Korrekturbewegung einsetzen. ► CAC40 WKN: 969400 | ISIN: FR0003500008 | Ticker: FRA40 geschrieben von Jens Klatt 📈 CFD Trading: CAC 40 nähert sich einem wichtigen Widerstand Der französische Leitindex steht aus charttechnischer Sicht an einer entscheidenden Marke. Die wichtigsten Beobachtungen: 📍 Der Kurs bewegt sich in Richtung des letzten Hochs bei rund 8.630 Punkten .

📉 In diesem Bereich könnte sich eine Doppel-Top-Formation ausbilden.

⚠️ Gleichzeitig nimmt die Aufwärtsdynamik spürbar ab.

📊 Die Wahrscheinlichkeit einer technischen Korrektur steigt. Für Trader wird damit der Bereich um das jüngste Hoch zu einer entscheidenden Widerstandszone. 📊 Trading Idee: RSI spricht für erhöhte Rückschlagsgefahr Ein zentrales Argument für die Short-Position liefert der RSI. Die wichtigsten Signale: 📈 Der RSI (14) überschreitet erneut die Marke von 60 .

🔄 In den vergangenen Quartalen folgten auf vergleichbare RSI-Werte häufig deutliche Korrekturen.

⚠️ Der Markt bewegt sich damit erneut in einen Bereich, in dem Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher werden. Der RSI liefert damit ein erstes Warnsignal für eine nachlassende Aufwärtsdynamik. 📉 MACD bestätigt das Verkaufssignal Auch der Trendfolgeindikator unterstützt die aktuelle Einschätzung. Die wichtigsten Beobachtungen: 🔻 Die MACD-Linie hat die Signallinie von oben nach unten gekreuzt .

📊 Dieses Signal deutet häufig auf eine Abschwächung des kurzfristigen Trends hin.

⚠️ Gemeinsam mit dem RSI erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Die Kombination mehrerer technischer Indikatoren stärkt die Aussagekraft dieser Trading Idee. 🎯 CFD Trading: Das Short-Setup im Überblick Die technische Analyse liefert ein klar definiertes Handelsszenario. 📉 Möglicher Einstieg ✅ Short-Position (Verkauf) zum aktuellen Marktpreis 🎯 Mögliches Kursziel 📍 8.270 Punkte 🛑 Mögliches Stop-Loss 📍 8.730 Punkte Das Setup bietet eine klar definierte Risikoabsicherung und orientiert sich an den aktuellen charttechnischen Signalen. 📐 Doppel-Top und Fibonacci sprechen für eine Korrektur Neben RSI und MACD sprechen weitere Faktoren für eine vorsichtige Haltung. Aus charttechnischer Sicht: 📊 Die bisherigen Korrekturbewegungen dienen als Orientierung für das aktuelle Szenario.

📏 Fibonacci-Retracements unterstützen die Erwartung einer Gegenbewegung.

📉 Auch die EMA-Durchschnitte deuten auf nachlassende Dynamik hin.

🎯 Im Falle einer bestätigten Doppel-Top-Formation könnte der FRA40 sogar unter die Marke von 8.500 Punkten fallen. Mehrere technische Faktoren sprechen somit für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. ⚠️ Chancen und Risiken dieser Trading Idee Wie jedes Trading-Setup bietet auch dieses Chancen und Risiken. ✅ Chancen 📉 Mehrere technische Verkaufssignale treffen gleichzeitig aufeinander.

📊 Klare Widerstandszone am bisherigen Hoch.

🎯 Definierter Stop-Loss und konkretes Kursziel. ⚠️ Risiken 📈 Ein nachhaltiger Ausbruch über 8.630 Punkte würde das bearishe Szenario abschwächen.

🌍 Positive Konjunktur- oder Unternehmensnachrichten könnten den Markt weiter antreiben.

📊 Hohe Volatilität kann kurzfristig zu Fehlsignalen führen. Ein diszipliniertes Risikomanagement bleibt deshalb entscheidend. 👀 Worauf CFD-Trader jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung des FRA40 stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus: 📊 Verhalten des Index an der Widerstandszone um 8.630 Punkte

📉 Entwicklung von RSI und MACD

📐 Bestätigung oder Auflösung der Doppel-Top-Formation

🌍 Makroökonomische Nachrichten aus Europa

🏦 Entwicklung der internationalen Aktienmärkte Diese Faktoren dürften den weiteren Verlauf des Index maßgeblich bestimmen. 🧾 Experten Fazit Jens Klatt: Trading Idee setzt auf technische Korrektur im FRA40 Die aktuelle Trading Idee liefert ein technisch gut begründetes Short-Setup für den FRA40. Der Index nähert sich einem wichtigen Widerstandsbereich, während der RSI eine überkaufte Marktlage signalisiert und der MACD bereits ein Verkaufssignal geliefert hat. Ergänzt wird dieses Bild durch die Möglichkeit einer entstehenden Doppel-Top-Formation. Für das CFD Trading bleibt damit die Zone um 8.630 Punkte die entscheidende Marke. Solange der FRA40 diesen Widerstand nicht nachhaltig überwindet, bleibt das Korrekturszenario mit einem Kursziel bei 8.270 Punkten aus technischer Sicht das bevorzugte Szenario. Ein konsequentes Risikomanagement mit einem Stop-Loss bei 8.730 Punkten bleibt dabei unverzichtbar. CAC40 (D1) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.