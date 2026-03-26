TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (26.03.26) 🚨

- Bearishes Setup
- Mögliche Short Trading Idee
- Fundamentaler Support
- Bearishes Setup
- Mögliche Short Trading Idee
- Fundamentaler Support
Trading Idee: EUR/USD unter Druck im Forex Trading 📉
Im aktuellen Forex Trading rückt der EUR/USD erneut in den Fokus vieler Trader. Die technische Lage deutet klar auf Schwäche hin, während auch fundamentale Faktoren den US-Dollar weiter stützen. Diese Trading Idee basiert auf einem klassischen bearishen Setup, das sowohl technisch als auch makroökonomisch unterstützt wird.
► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD
🔑 Key Takeaways
- Bearishes Setup: EUR/USD unter allen wichtigen EMAs
- Short Trading Idee: Ziele bei 1,14850 und 1,14240
- Fundamentaler Support: USD profitiert von geopolitischen Risiken
Technische Analyse: Klarer Abwärtstrend im EUR/USD
Die aktuelle Trading Idee im Forex Trading basiert vor allem auf einem sauberen technischen Bild:
- Der EUR/USD konnte die 200-Tage-EMA nicht überwinden
- Der Kurs liegt unter der 50-, 100- und 200-EMA
- Alle gleitenden Durchschnitte wirken als dynamische Widerstände
Dieses Setup entspricht einem klassischen Abwärtstrend. Jeder Erholungsversuch wird aktuell verkauft, was den Druck auf die Gemeinschaftswährung weiter erhöht.
👉 Besonders wichtig:
Der Bereich um 1,16415 markiert die Grenze, bei deren Überschreiten das Szenario neu bewertet werden müsste.
📊 Konkrete Trading Idee im Forex Trading
Möglicher Einstieg: Short (Verkaufen) EUR/USD (Marktpreis)
Möglicher Take Profit 1: 1,14850
Möglicher Take Profit 2: 1,14240
Möglicher Stop Loss: 1,16415
Die Kursziele basieren auf:
- früheren Unterstützungszonen (Price Action)
- dem letzten lokalen Tief
Der Stop-Loss wurde bewusst über dem letzten Hoch platziert, um das Risiko klar zu definieren.
Fundamentale Faktoren stärken den US-Dollar
Neben der technischen Analyse spielt auch das Umfeld eine wichtige Rolle im Forex Trading:
- Iran hat den US-Friedensplan abgelehnt → geopolitische Risiken bleiben hoch
- Kapital fließt verstärkt in den US-Dollar als sicheren Hafen
- steigende Inflationserwartungen unterstützen eine restriktive Fed-Politik
Historisch gesehen profitiert der USD in solchen Phasen deutlich – ein zusätzlicher Rückenwind für diese Trading Idee.
Methodik: Kombination aus Technik & Marktumfeld
Diese Trading Idee basiert auf einer Kombination aus:
- klassischer technischer Analyse (Trend, EMAs, Price Action)
- marktrelevanten Fundamentaldaten
- geopolitischen Entwicklungen
Durch diese Kombination entsteht ein strukturiertes Setup mit klar definierten Chancen und Risiken.
Fazit: Klare Short-Chance im Forex Trading
Der EUR/USD zeigt aktuell ein schwaches technisches Bild, das durch fundamentale Faktoren zusätzlich verstärkt wird.
Für Trader ergibt sich daraus eine interessante Trading Idee im Forex Trading, bei der der Fokus klar auf der Short-Seite liegt. Solange der Kurs unter den wichtigen EMAs bleibt, spricht vieles für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.
Wichtig bleibt jedoch: Märkte reagieren sensibel auf Nachrichten – daher sollte das Risiko stets konsequent gemanagt werden.
EURUSD Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck – Droht jetzt der nächste Abverkauf? 🚨
GOLD: Leichter Vorteil auf der Oberseite! 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, EURUSD
BÖRSE HEUTE: US-Märkte unter Druck, Tech-Schwäche belastet (27.03.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.