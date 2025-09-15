TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPUSD (15.09.25)

Einleitung Im Forex Trading richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Währungspaar GBPUSD, das zuletzt wichtige technische Marken zurückerobern konnte. Angesichts geldpolitischer Unterschiede zwischen der Federal Reserve (Fed) und der Bank of England (BoE) ergibt sich eine spannende Trading Idee mit klarem Chance-Risiko-Verhältnis. ► GBPUSD | WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Ticker: GBPUSD ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technischer Ausbruch GBPUSD durchbricht die 10-Tage-EMA-Linie nach oben

Erholung nach starkem Rücksetzer vom 2. September

Kursziele: 1,37500 (TP1) & 1,38300 (TP2) 🏦 Zinsdifferenz als Treiber im Forex Trading Der Markt preist zwei US-Zinssenkungen bis Jahresende ein, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eine dritte

BoE bleibt restriktiver, erste Zinssenkung nicht vor April 2026 erwartet

Zinsvorteil stützt das Pfund ⚠️ Risiken & Marktunsicherheiten Labour-Regierung plant Haushaltsdisziplin, aber höhere Unternehmenssteuern könnten Kapitalflüsse bremsen

Inflation in UK weiter über 3 %, limitiert Handlungsspielraum der BoE

📊 Trading-Idee Setup (GBPUSD) Parameter Wert Möglicher Einstieg Marktpreis Möglicher Take Profit 1 1,37500 Möglicher Take Profit 2 1,38300 Möglicher Stop-Loss 1,34600 Strategie Long (Kauf) Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee für Forex Trading im GBPUSD Die vorgestellte Trading Idee im Forex Trading nutzt die geldpolitischen Unterschiede zwischen den USA und Großbritannien. Während die Fed auf Zinssenkungen zusteuert, bleibt die BoE restriktiv – ein Vorteil für das Pfund. Charttechnisch liefert der Ausbruch über die EMA10 ein Kaufsignal. Wer diese Chance nutzen möchte, sollte jedoch das Risiko durch einen klaren Stop-Loss absichern. GBPUSD Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

