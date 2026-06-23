TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPUSD Forexpaar (23.06.2026)

Trading Idee im Forex Trading: 📉 GBPUSD scheitert am Widerstand – Elliott-Wellen signalisieren Short-Chance

Am Devisenmarkt zeichnet sich für kurzfristig agierende Händler ein hochinteressantes, charttechnisches Verkaufsszenario ab, das eine präzise Trading Idee für den heutigen Handelstag liefert. Das britische Pfund hat in den vergangenen Handelsstunden gegenüber dem US-Dollar (GBPUSD) seine temporäre Erholungsbewegung abrupt beendet und ist an einer massiven charttechnischen Barriere nach unten abgeprallt. Für das strategische Forex Trading liefert dieses Kursverhalten in Kombination mit wichtigen gleitenden Durchschnitten ein exzellentes Aufwärtsdiktat für die Bären, wodurch sich ein prozyklisches Short-Setup mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) formiert.

Key Takeaways

Widerstand hält: GBPUSD scheitert plangemäß an der Schlüsselmarke von 1,3260.

Bärisches Signal: Der Kurs rutscht im H1-Chart unter die wichtige 100-Perioden-Linie.

Elliott-Wellen intakt: Das Ende einer lokalen ABC-Korrektur stützt diese Trading Idee.

Elliott-Wellen-Theorie untermauert das bearishe Szenario

Das fundamentale Fundament dieser Forex-Analyse basiert auf einer sauberen Strukturierung der jüngsten Kursbewegungen im Stundenchart (H1). Die vorangegangene Aufwärtskorrektur stieß im Bereich von 1,3260 US-Dollar auf unüberwindbaren Widerstand. Diese Zone ist kein Zufallsprodukt, sondern resultiert direkt aus einem markanten, vorherigen lokalen Tief sowie einer präzisen 100,0 % Fibonacci-Expansion-Messung.

Daraus ergibt sich, dass die Wellen A und B exakt die gleiche charttechnische Größe aufweisen. Gemäß der etablierten Elliott-Wellen-Theorie deutet diese harmonische Konstellation mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das finale Ende einer lokalen ABC-Korrektur hin. Für Akteure im Forex Trading ist dies ein klassischer Vorbote für die Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends.

Technische Indikatoren bestätigen das negative Sentiment 📊

Flankiert wird das Elliott-Wellen-Szenario durch ein handfestes charttechnisches Folgesignal auf der xStation5-Plattform. GBPUSD ist im Zuge der jüngsten Abgabewelle dynamisch unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Perioden (SMA100) im H1-Intervall gerutscht.

Solange der Wechselkurs nachhaltig unter dieser vielbeachteten Trendlinie verbleibt, ist das kurzfristige Sentiment als klar bearish zu klassifizieren. Das Unvermögen der Bullen, den Widerstand bei 1,3260 nachhaltig zu überwinden, zeigt, dass dem Markt auf diesem Niveau schlicht die nötige Liquidität für Anschlusskäufe fehlt. Dies rechtfertigt im Rahmen einer prozyklischen Trendfolge das Eröffnen einer defensiven Verkaufsposition.

Das mögliche Short-Setup für den GBPUSD-Trade

Aus den vorliegenden charttechnischen Fakten lässt sich ein exakt definiertes Handels-Setup ableiten, das Händlern im Forex Trading als klare Richtlinie für das Risikomanagement dient. Die Abwärtsziele orientieren sich an den nächsten markanten Unterstützungen auf Stundenbasis:

Mögliche Handelsrichtung: Short-Position ( Verkaufen ) auf GBPUSD zum aktuellen Marktpreis

Möglicher Take Profit 1; TP1: 1,3190 (Erster logischer Auffangbereich)

Möglicher T ake Profit 2; TP2: 1,3170 (Hauptziel der übergeordneten Abwärtswelle)

Möglicher Stop Loss; SL: 1,3283 (Platziert oberhalb des jüngsten Korrekturhochs)

Expertenfazit von Jens Klatt

Das Währungspaar GBPUSD hat an einer kritischen charttechnischen Weggabelung gedreht und den übergeordneten Abwärtstrend eindrucksvoll reaktiviert. Das präzise Zusammenspiel aus dem Scheitern am Fibonacci-Widerstand bei 1,3260 und dem Rutsch unter die 100-Perioden-Linie macht diese Trading Idee zu einem mathematisch äußerst attraktiven Setup. Wer im professionellen Forex Trading nach einem regelbasierten und stringent abgesicherten Ansatz sucht, findet hier eine hervorragende Möglichkeit, um von der anziehenden Dollar-Stärke und der charttechnischen Schwäche des britischen Pfunds prozyklisch zu profitieren.

GBPUSD Forexpaar Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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