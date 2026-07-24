TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (24.07.2026)

Im aktuellen CFD Trading rückt der US100 (Nasdaq-100-Futures) in den Fokus. Nach einem erneuten Test einer wichtigen Unterstützungszone mehren sich die Anzeichen für eine kurzfristige Gegenbewegung. Neben einer stabilen technischen Ausgangslage sprechen auch fundamentale Faktoren – darunter eine starke US-Berichtssaison und robuste Konjunkturdaten – für eine mögliche Erholung. Für aktive Trader könnte sich daraus eine interessante Trading Idee ergeben.

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

💹 Trading Idee: Long-Setup im US100

Die aktuelle Trading Idee setzt auf eine Erholung des US100 nach dem erfolgreichen Test einer zentralen Unterstützung.

📌 Handelssetup

🟢 Handelsrichtung: Long

📈 Basiswert: US100 (Nasdaq-100-Futures)

📍 Möglicher Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis

🎯 Möglicher Take-Profit: 29.380 Punkte

🛑 Möglicher Stop-Loss: 28.433 Punkte

📊 Technische Analyse: Unterstützung mehrfach bestätigt

Aus charttechnischer Sicht bleibt das Setup konstruktiv.

Der US100 hat die Unterstützung im Bereich von 28.430 Punkten bereits dreimal erfolgreich verteidigt. Gleichzeitig testet der Index aktuell die untere Begrenzung eines absteigenden Trendkanals.

Weitere positive Signale:

📈 Der RSI (14) erholt sich von rund 30 auf über 40 .

🔄 Der MACD signalisiert ein bullisches Crossover.

📉 Die Zone um 29.380 Punkte bildet den nächsten wichtigen Widerstand und fällt mit den EMA50 sowie EMA200 zusammen.

🚀 Fundamentale Argumente unterstützen das CFD Trading-Setup

Neben der Charttechnik sprechen auch fundamentale Faktoren für eine mögliche Erholung.

Die wichtigsten Treiber:

💼 Die US-Berichtssaison verläuft bislang besser als erwartet.

📈 Zahlreiche Unternehmen haben ihre Prognosen angehoben.

👷 Der robuste US-Arbeitsmarkt spricht weiterhin für eine stabile Konjunktur.

🤖 Große Technologiekonzerne investieren unverändert massiv in KI-Infrastruktur.

Besonders positiv bewertet der Markt, dass Unternehmen wie Alphabet ihre Investitionspläne im Bereich Künstliche Intelligenz sogar weiter erhöht haben. Dies stärkt das langfristige Vertrauen in den Technologiesektor.

💻 Warum diese Trading Idee im CFD Trading interessant ist

Für Trader ergibt sich aktuell eine interessante Kombination aus technischer Stabilisierung und positiven fundamentalen Rahmenbedingungen.

Das Long-Szenario wird gestützt durch:

✅ Dreifach bestätigte Unterstützung

📈 Positives Momentum bei RSI und MACD

🤖 Anhaltend hohe KI-Investitionen der großen Hyperscaler

📊 Viele Large-Cap-Technologieaktien notieren weiterhin deutlich unter ihren jüngsten Höchstständen

Diese Faktoren könnten eine kurzfristige Erholung des US100 begünstigen.

⚠️ Risiken im CFD Trading beachten

Trotz der positiven Ausgangslage bestehen weiterhin Risiken.

Als größter Unsicherheitsfaktor gilt derzeit der Ölmarkt. Sollte der Ölpreis seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, könnten steigende Inflationssorgen insbesondere wachstumsstarke Technologieaktien erneut unter Druck setzen.

Deshalb sieht das vorgestellte Setup einen vergleichsweise engen Stop-Loss bei 28.433 Punkten vor, um das Risiko eines Ausbruchs unter die Unterstützung zu begrenzen.

📌 Worauf Trader jetzt achten sollten

Für eine Bestätigung der Trading Idee sollte sich der US100 weiterhin oberhalb der Unterstützung im Bereich von 28.430 Punkten behaupten.

Ein Anstieg in Richtung der Kanalmitte und des Widerstands bei 29.380 Punkten würde das bullische Szenario untermauern. Fällt der Index dagegen nachhaltig unter die untere Begrenzung des Trendkanals, könnte sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben. Diese Einschätzung basiert auf der technischen und fundamentalen Analyse des bereitgestellten Ausgangsdokuments.

📌 Fazit: Trading Idee mit technischer und fundamentaler Unterstützung

Die aktuelle Trading Idee im CFD Trading kombiniert mehrere positive Faktoren: eine mehrfach bestätigte Unterstützung, verbesserte Momentum-Indikatoren und ein weiterhin solides fundamentalen Umfeld für Technologieaktien. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld durch geopolitische Risiken und die Entwicklung des Ölpreises herausfordernd. Ein konsequentes Risikomanagement mit klar definiertem Stop-Loss bleibt daher ein wesentlicher Bestandteil dieses Setups.

Nasdaq 100 (H1) in der Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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