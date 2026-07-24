DAX Prognose: DAX aktuell vor 25.000 Punkten - SAP treibt den deutschen Leitindex an

Der DAX startet am Freitag freundlich in den Handel und nähert sich erneut der Marke von 25.000 Punkten. Für Rückenwind sorgt vor allem die starke Kursentwicklung von SAP nach überzeugenden Quartalszahlen. Die positive Stimmung rund um Deutschlands wertvollstes Technologieunternehmen überlagert derzeit die Sorgen über die neuen US-Zölle.

DAX aktuell: SAP gleicht Belastung durch US-Zölle aus

Die SAP-Aktie gewinnt nach der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal knapp 7%. Ausschlaggebend ist das starke Wachstum im Cloud-Geschäft, das weiterhin als wichtigster Wachstumstreiber des Unternehmens gilt. Aufgrund der hohen Gewichtung von SAP im DAX sorgt die Aktie maßgeblich dafür, dass der deutsche Leitindex die Belastungen durch die jüngsten US-Handelsmaßnahmen weitgehend kompensieren kann. Die USA haben Zölle in Höhe von 10% und 12,5% auf Importe aus 60 Handelspartnern, darunter auch die Europäische Union, eingeführt. Die Maßnahmen traten am Freitagmorgen deutscher Zeit in Kraft und ersetzen den zuvor geltenden temporären Zollsatz von 10%. Die Reaktion der Finanzmärkte fällt bislang jedoch vergleichsweise verhalten aus, da die neuen Zölle im Vergleich zum bisherigen Zollregime keine zusätzliche Belastung darstellen.

Volkswagen unter Druck, Atoss Software überzeugt

Zu den größten Verlierern im DAX zählt heute Volkswagen. Trotz einer robusten Nachfrage nach kleineren Elektrofahrzeugen stellte der Autobauer die Anleger auf schwächere Umsätze ein. Die Aktie verliert daraufhin rund 2,5%, da Investoren vor allem den eingetrübten Umsatzausblick kritisch bewerten. Im SDAX rückt dagegen Atoss Software in den Fokus. Die Aktie steigt um knapp 7%, nachdem das Unternehmen für das erste Halbjahr ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn gemeldet hat.

Deutsche Konjunkturdaten überraschen positiv

Auch von der Konjunkturseite kommen unterstützende Signale. Der deutsche Einkaufsmanagerindex (VPI Composite PMI) stieg auf 51,2 Punkte und lag damit deutlich über den Erwartungen von 49,7 sowie dem Vormonatswert von 49,5. Der Dienstleistungs-PMI blieb mit 49,6 stabil und übertraf sowohl die Prognose von 49,0 als auch den vorherigen Wert von 48,6. Der Industrie-PMI verbesserte sich auf 52,2 nach zuvor 50,3 Punkten und lag ebenfalls über der Markterwartung von 50,5.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX-Future testet derzeit die untere Begrenzung seines aufwärtsgerichteten Trendkanals. Ein Anstieg über die Marke von 25.100 Punkten, an der auch der 50-Tage-EMA verläuft, könnte den Bullen neues Momentum verleihen und die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erhöhen.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 24.500 Punkte die wichtigste Unterstützung. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte sich die Korrektur in Richtung 23.800 Punkte ausweiten. Dort befindet sich eine markante Unterstützungszone, die bereits im April und Mai durch ausgeprägte untere Schatten in den Tageskerzen mehrfach bestätigt wurde.

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FAQ

Warum steigt der DAX aktuell?

Vor allem die starke Kursentwicklung von SAP nach überzeugenden Quartalszahlen sorgt für Rückenwind im DAX.

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Oberhalb von 25.100 Punkten verbessert sich das technische Bild. Unter 24.500 Punkten steigt dagegen das Risiko einer Ausweitung der Korrektur.

Welche Marken sind beim DAX aktuell wichtig?

Widerstand: 25.100 Punkte. Unterstützungen: 24.500 und 23.800 Punkte.