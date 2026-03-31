Das Wichtigste in Kürze Der Ölpreis ist chancenreich für eine heutige Tradingidee für aktive Daytrader

Der übergeordnete Trend im Ölpreis bleibt aufwärtsgerichtet

Tradingidee des Tages: Ölpreis (Brent) – Daytrading Chance im Aufwärtstrend Diese Tradingidee fokussiert sich auf den aktuellen Ölpreis (Brent) und zeigt ein potenziell attraktives Daytrading-Setup auf der Long-Seite. 📊 Marktsituation & Analyse Der Ölpreis (OIL/Brent) konnte zuletzt an einer wichtigen technischen Unterstützung bei 104,85 USD nach oben abprallen. Dieser Bereich stellt die untere Grenze der 1:1-Struktur (Overbalance) dar und wird zusätzlich durch das 38,2 %-Fibonacci-Retracement gestützt. Ein weiterer bullischer Faktor für diese Tradingidee ist die Rückkehr des Kurses über den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt im M15-Chart, was kurzfristig eine positive Marktstruktur im Daytrading signalisiert. Der übergeordnete Trend im Ölpreis bleibt aufwärtsgerichtet. Die jüngste Korrektur könnte somit lediglich eine gesunde Konsolidierung gewesen sein, bevor ein neuer Impuls nach oben startet. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl 📈 Mögliche Tradingidee (Daytrading Setup) Instrument: Ölpreis (Brent / OIL)

Ölpreis (Brent / OIL) Mögliche Strategie: Long (Kauf)

Long (Kauf) Möglicher Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis

Zum aktuellen Marktpreis Kursziele; Mögliche Gewinnmitnahme, TP: Ziel 1: 111,40 USD Ziel 2: 113,15 USD

Möglicher Stop-Loss: 103,70 USD 💡 Fazit zur Tradingidee Diese Daytrading Tradingidee im Ölpreis basiert auf einer Kombination aus technischer Analyse, Trendbestätigung und Overbalance-Methodik. Solange sich der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 104,85 hält, bleibt das bullische Szenario intakt. Der Ölpreis zeigt damit kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial – eine interessante Gelegenheit für aktive Daytrader. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23103.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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