Fakten: Der S&P 500 Aktienindex / US500 setzt seine dynamischen R√ľckg√§nge fort und notiert derzeit in der N√§he der Tiefstst√§nde vom November 2024 und Januar 2025.

Der Nasdaq notiert heute unter dem 200-Tage-EMA, was angesichts der vorherigen Nachfrage-Reaktionen auf diese Zone die R√ľckg√§nge im Technologiesektor begrenzen und somit den US500 st√ľtzen k√∂nnte.

Trotz widerspr√ľchlicher politischer Informationen scheint Donald Trump weiterhin gewillt zu sein, amerikanische Big Techs zu unterst√ľtzen, weshalb diese Unternehmen mittelfristig wieder in der Gunst der Anleger stehen k√∂nnten. Tradingidee: Handeln: Eine m√∂gliche Long-Position auf dem S&P 500 / US500 zum Marktpreis M√∂gliches Kursziel, (Take Profit) TP2: 6150

Weiteres Mögliches Kursziel, (Take Profit) TP1: 5950

Möglicher Stopp, SL:  5720 Background & Meinung:  Der S&P 500 setzt seine dynamischen Rückgänge fort und notiert derzeit in der Nähe der Tiefststände vom November 2024 und Januar 2025. Der technologische Nasdaq notiert derzeit unter der 200-Tage-EMA, was angesichts der früheren Nachfrage-Reaktionen auf diese Zone die Rückgänge im Technologiesektor begrenzen und somit den US500 stützen könnte. Trotz widersprüchlicher politischer Informationen scheint Donald Trump weiterhin gewillt zu sein, amerikanische Big Tech zu unterstützen, weshalb diese Unternehmen mittelfristig wieder in der Gunst der Anleger stehen könnten und die aktuellen Bewegungen möglicherweise ausgelöscht werden. Wir empfehlen gewillten Tradern jedoch, angesichts der hohen Volatilität des Instruments bei diesem Vermögenswert besonders vorsichtig zu bleiben. In Anbetracht dessen wäre bei einer möglichen Tradingidee für hochspekulative Trader, die Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Niveaus für diese Transaktion zu berücksichtigen (sie basieren auf der Zone der letzten Tiefststände der Zone vom November 2024 und Januar 2025 und der 200-Tage-EMA (Stop-Loss) und dem Bereich der lokalen Januar-Höchststände (Gewinnmitnahme, Zone 6150 Punkte; II Gewinnmitnahme auf der 100-Tage-EMA, violette Linie auf dem Chart)). Methodik und Annahmen: Die Tradingidee basiert auf einer technischen Analyse des Charts und der Preisentwicklung des S&P 500 / US500. Das Zielniveau und die Stop-Loss-Order würden in der Zone früherer Preisreaktionen von Unterstützung und Widerstand platziert. Mehr über diese Methodik erfahren Sie hier: https://www.xtb.com/de/ausbildung/support-und-resistance

https://www.xtb.com/de/ausbildung/handeln-mit-dem-trend   Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

