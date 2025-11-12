TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDNOK (12.11.25)

Das Wichtigste in Kürze Fundamentaler Druck auf den USD

Technisches Bild signalisiert Schwäche

Trading Setup: Short-Position bevorzugt

In der heutigen Trading Idee steht das Forex-Paar USD/NOK im Mittelpunkt. Nach einer deutlichen Abwärtsbewegung ist das Währungspaar unter seine wichtigsten exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 10, 30 und 100) gefallen. Verstärkt wird die Schwäche durch eine über den Erwartungen liegende Inflation in Norwegen und wachsende Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) im Dezember. Diese Kombination spricht für ein kurzfristig bärisches Setup – ideal für aktive Forex Trader. ► USDNOK WKN A0AEZY | ISIN XC000A0AEZY9 | Ticker: USDNOK ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 Fundamentaler Druck auf den USD Die Kerninflation in Norwegen stieg im Oktober auf 3,4 % , während der Konsens bei 3,0 % lag.

Die Norges Bank pausierte zuletzt bei weiteren Zinssenkungen, was die NOK stützt .

Gleichzeitig erwartet der Markt laut CME FedWatch Tool eine 65 % Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinssenkung im Dezember – was zusätzlichen Abwärtsdruck auf den USD erzeugt. 2️⃣ 💹 Technisches Bild signalisiert Schwäche Der USDNOK notiert unter seinen EMA10, EMA30 und EMA100 – ein klar bärisches Signal.

Die Kursbewegung zeigt, dass die Erholungsversuche regelmäßig am EMA30 (Widerstand) scheitern.

Solange der Kurs unterhalb des 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Levels bleibt, überwiegt das Abwärtsmomentum. 3️⃣ 🎯 Trading Setup: Short-Position mit Vorteil Mögliche Handelsstrategie: Möglicher Einstieg: Short USDNOK zum Marktpreis

Mögliche Take-Profit-Ziele: TP1: 9,8810 TP2: 9,8000

Möglicher Stop-Loss: 10,2700 Diese Trading Idee kombiniert technische Analyse (EMA-Crossover, Fibonacci) mit fundamentalen Faktoren (Inflation, Zinserwartungen) – eine ausgewogene Herangehensweise für Forex Trader mit kurzfristigem Zeithorizont. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee – Short-Chance im USD/NOK beim Forex Trading Der USDNOK zeigt aktuell deutliche Schwächesignale, sowohl technisch als auch fundamental.

Die Kombination aus einer stabilen norwegischen Krone und einem schwächeren US-Dollar durch mögliche Zinssenkungen spricht für fallende Kurse.

