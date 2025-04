Trump droht mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 50 % auf China, da die Handelsspannungen eskalieren

Präsident Trump hat am Montag seinen Handelskrieg mit China eskaliert und damit gedroht, einen zusätzlichen Zoll von 50 % auf chinesische Importe zu erheben, falls Peking seine geplanten Vergeltungszölle in Höhe von 34 % nicht bis zum 8. April zurücknimmt. In Kombination mit den bereits bestehenden Zöllen würden die US-Zölle auf chinesische Waren dann insgesamt auf unerschwingliche 104 % steigen.

„Wenn China seine 34-prozentige Erhöhung über seine bereits seit langem bestehenden Handelsmissbräuche nicht bis morgen, den 8. April 2025, zurücknimmt, werden die Vereinigten Staaten ZUSÄTZLICHE Zölle in Höhe von 50 % auf China verhängen, und zwar mit Wirkung zum 9. April“, postete Trump in den sozialen Medien.

Der Präsident drohte außerdem, alle Handelsgespräche mit China abzubrechen und stattdessen Verhandlungen mit anderen Ländern aufzunehmen. Die neuen Drohungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Märkte als Reaktion auf Trumps Ankündigung vom 2. April, einen pauschalen Zoll von 10 % auf alle Importe und höhere Zölle auf 185 Länder, die als „schlimmste Übeltäter“ gelten, zu erheben, weiter sinken.

China hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt, darunter einen entsprechenden Zoll von 34 % auf US-Waren und Exportkontrollen für Seltenerdelemente, die am 10. April in Kraft treten sollen.

Trump verteidigte seinen Ansatz, indem er vorschlug, dass die Märkte „ihre Medizin schlucken" müssten, und die neuen Zölle als „bereits in Kraft und eine schöne Sache" bezeichnete.

Der Nasdaq 100, repräsentiert durch US100, hat mit 17.176, dem Tiefststand im April, die jüngsten Tiefststände durchbrochen. Bullen müssen dieses Niveau zurückerobern, um weitere Abwärtsbewegungen zu verhindern, während Bären auf einen Durchbruch unter das Tief vom Dezember 2023 bei 16.445 abzielen werden – eine Bewegung, die den Weg zu noch niedrigeren Niveaus ebnen könnte. Das nächste wichtige rückläufige Ziel könnte das Tief vom Oktober 2023 sein, als der Nasdaq 100 um die 14.190 Punkte handelte. Der RSI befindet sich derzeit auf dem niedrigsten Stand der letzten Jahre, was auf eine extreme Schwäche hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

