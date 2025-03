Trump Media geht Partnerschaft mit Crypto.com ein, Bitcoin übersteigt 80.000 $ 📄🖋️

Die Trump Media & Technology Group (DJT.US), das Unternehmen hinter Truth Social, das sich mehrheitlich im Besitz von Donald Trump befindet, hat eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com angekündigt, um über seine Finanzmarke Truth.Fi eine Reihe von börsengehandelten Fonds (ETFs) aufzulegen. Die Aktie stieg bei Markteröffnung um +13 % und reduzierte nun die Gewinne auf +9 %. Diese ETFs, die voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden, werden neben Wertpapieren, die sich auf amerikanische Branchen wie Energie und Fertigung konzentrieren, auch digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Cronos umfassen. Crypto.com wird die Backend-Infrastruktur und den Vertrieb über seinen Broker-Dealer Foris Capital abwickeln und die Fonds in den USA, Europa und Asien zugänglich machen. DJT sieht in diesem Schritt eine Möglichkeit, seine finanzielle Präsenz auf dem boomenden Kryptomarkt auszubauen, nachdem das Unternehmen bereits 250 Millionen US-Dollar in diversifizierte Investitionen genehmigt und Marken für mehrere Krypto- und Amerika-ETFs angemeldet hat. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Ankündigung löste einen starken Anstieg der Aktien von Trump Media (DJT) um 10–11 % aus, obwohl die Aktien im Jahr 2025 immer noch um mehr als 30 % gefallen sind. Die Partnerschaft wird als potenzieller Aufschwung für eine Aktie angesehen, die in letzter Zeit trotz der früheren Begeisterung im Zusammenhang mit Trumps politischem Erfolg zu kämpfen hatte. Kritiker haben jedoch Bedenken hinsichtlich von Interessenkonflikten im Zusammenhang mit Trumps wachsendem Engagement im Krypto-Bereich geäußert.  Bitcoin erholt sich von den jüngsten Rückgängen Obwohl die Nachricht von der Partnerschaft zwischen DJT und Crypto.com keine nennenswerten Auswirkungen auf den Markt für Kryptowährungen hatte, könnte die bloße Tatsache, dass Donald Trump sich stärker in diesem Sektor engagiert – insbesondere mit seinem Kapital – in den kommenden Monaten für Optimismus sorgen. Wir sehen auch Gewinne bei Bitcoin, obwohl diese eher auf breitere makroökonomische Faktoren zurückzuführen sind, wie die jüngsten Spekulationen über eine weichere Haltung Trumps zu Handelsabkommen mit den Handelspartnern der USA. Bitcoin ist heute um 0,57 % gestiegen und wird bei 88.000 $ gehandelt.  Quelle: xStation5 von XTB   SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

