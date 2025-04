Beim Blick auf den DAX am Donnerstagmorgen hätte man vor einigen Wochen noch geschluckt: ein Kursminus von mehr als 2,5% darf schon als „satt“ bezeichnet werden. Doch mittlerweile ist das eine neue, eben etwas volatilere, Realität.

DAX Chartanalyse – Daily:

So verzeichnete der S&P 500 am Mittwoch ein Kursplus von ĂĽber 10%, der Nasdaq 100 schloss fast 12% fester fĂĽr den Handelstag, wobei der Grund fĂĽr die stark bullishe Performance in der AnkĂĽndigung Donald Trumps liegt, dass dieser seine reziproken Zölle fĂĽr 90 Tage aussetzen wĂĽrde, wobei dies fĂĽr alle Staaten gelte, die zu Verhandlungen bereit seien. Die Importzölle auf Importe aus China hingegen wurden mit sofortiger Wirkung auf 125% angehoben.Â

Die Reaktion in den stark unter Druck geratenen Aktienindizes lieĂź nicht lange auf sich warten, wie eingangs geschrieben: Trump erklärte etwas später, dass seine Entscheidung damit, dass sich an den globalen Finanzmärkten Unruhe und Angst breit gemacht haben und ihn ein Interview am Mittwochmorgen mit JP Morgan CEO Jamie Dimon und seiner geäuĂźerten Beunruhigung beeindruckt habe – aber eben auch noch nichts zu Ende sei, er weiter davon ausginge, dass China sich zu Verhandlungen an den Tisch setzen werden. Â

Der nun erfolgende RĂĽcksetzer in europäischen Indizes, aber auch in den US-Equity-Futures rund um den S&P 500 und Nasdaq 100 dĂĽrfte vor allem auf weiter anhaltende Unsicherheit, aber auch eine rein technische Reaktion zurĂĽckzufĂĽhren sein.Â

Blicken wir einmal in die Geschichte, denn solche „Reversal Days“ sind in der Vergangenheit in volatilen Marktumfelden immer mal wieder aufgetreten, Ryan Detrick hat gestern ĂĽber X folgende Grafik geteilt:Â

Diese zeigt uns auf, wie oft der S&P 500 zurĂĽckgehend bis in Jahr 1950 5% und mehr an einem Handelstag zugelegt hat – dies ist 23mal geschehen, vergleichbare Reversal Days von 9%+ traten zu Corona in 2020, der Finanzkrise im Oktober 2008 und im Oktober 1987 auf.Â

Was die Grafik auch aufzeigt, ist, dass die Renditen im S&P 500 am Folgetag (also heute) und auch eine Woche später unterdurchschnittlich waren, in weniger als 40% der Fälle der S&P 500 höher notierte.  Â

Aber wenn man 12 Monate später schaut, dann notierte der S&P 500 in mehr als 90% der Fälle höher und das im Durchschnitt um rund 27%.Â

Das heiĂźt nicht, dass man nun „einfach Long“ gehen sollte, meiner Meinung nach ganz im Gegenteil, schauen wir einfach auf das Jahr 2008: hier haben wir in den Folgemonaten sogar noch einmal die Panik-Tiefs angelaufen und sogar unterschritten, den Boden erst im März 2009 gefunden, was im derzeitigen Marktumfeld ebenfalls eine Möglichkeit darstellt.Â

Aber besonders Investoren tun meiner Einschätzung nach gut daran, langfristige Engagements nun nicht panikartig ĂĽber Bord zu werfen, sondern eventuell sogar mit Blick auf den „Durchschnittskosteneffekt“ gezielt und gut diversifiziert StĂĽcke hinzuzunehmen.Â

S&P 500 Chartanalyse – Daily:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

