Deutsche Marktteilnehmer dürften am Dienstagmorgen besonders die Aktie des Reisekonzerns TUI (Ticker: TUI.DE) auf dem Schirm gehabt haben, die kurz nach der XETRA-Eröffnung mehr als 9% unter seinem Schlusskurs von Montag handelte und am Ende des MDAX anzutreffen war. TUI mit starken Zahlen für die saisonal schwachen Wintermonate 🔴 Aktie dennoch unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 TUI Handelsideen 🔴 TUI Prognose & Ausblick ► TUI AG WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker: TUI.DE Die Abschläge überraschen auf den ersten Blick, denn die von TUI ausgewiesenen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal konnten sich durchaus sehen lassen: denn im saisonal schwachen ersten Quartal konnte TUI dank hoher Nachfrage den Gewinn erneut steigern. TUI wies ein bereinigtes Betriebsergebnis für die Monate von Oktober bis Dezember von 51 Millionen Euro aus, deutlich über den sechs Millionen Euro im Vergleichsquartal des Vorjahres. Logischerweise möchte man sagen, erwartet man von Reiseveranstaltern für die Wintermonate eher schwache Zahlen, doch Hotels und Kreuzfahrten ließen TUI im saisonal schwachen Zeitfenster gut verdienen. TUI wies zudem einen Umsatzanstieg um 13% auf 4,9 Milliarden Euro und erwartet auch weiter gute Nachfrage mit Blick auf die bevorstehende Hauptsaison, ließ den Jahresausblick jedoch unverändert, erwartet für das gesamte Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg zwischen 5-10% und einen Gewinnanstieg zwischen 7-10%. Die Abschläge in der Aktie überraschen ausgehend von diesem soliden Zahlenwerk, rein technisch rückt im Tageschart nun die seit den 2024er Jahrestiefs etablierte Aufwärtstrendlinie in den Fokus, bei einem Bruch rückte die Region zwischen 7.30 und 7.50 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer. TUI Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

