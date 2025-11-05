Uber Aktie nach starken Quartalszahlen: Jetzt Aktien kaufen? 🚗

- Starke Geschäftsentwicklung mit Rekordwachstum
- Mobilität & Lieferdienste treiben Wachstum
- Künstliche Intelligenz & Ausblick stärken Vertrauen
- Starke Geschäftsentwicklung mit Rekordwachstum
- Mobilität & Lieferdienste treiben Wachstum
- Künstliche Intelligenz & Ausblick stärken Vertrauen
Die Uber Aktie fiel trotz starker Quartalszahlen um rund 8 %, obwohl das Unternehmen die Umsatzprognosen der Analysten übertraf. CEO Dara Khosrowshahi sprach dennoch vom „stärksten Wachstum seit Ende 2023“. Anleger fragen sich: Ist die Kursreaktion überzogen – und bietet die Uber Aktie jetzt eine Kaufgelegenheit?
► Uber WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007 | Ticker: UBER.US
-
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
1️⃣ 💰 Starke Geschäftsentwicklung mit Rekordwachstum
Der Umsatz stieg um 20 % auf 13,47 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen von 13,28 Mrd. USD.
Die Bruttobuchungen wuchsen um 21 % auf 49,74 Mrd. USD, das stärkste Plus seit der Post-Covid-Erholung.
Besonders bemerkenswert: Der Nettogewinn verdreifachte sich auf 6,6 Mrd. USD (3,11 USD je Aktie) – auch dank steuerlicher Sondereffekte.
2️⃣ 🚀 Mobilität & Lieferdienste treiben Wachstum
Die Kernbereiche Mobilität und Lieferungen entwickelten sich dynamisch:
-
Mobilität: 25,11 Mrd. USD (+20 %)
-
Lieferungen: 23,32 Mrd. USD (+25 %)
Das Segment „Eats“ legte erneut stärker zu als der Fahrdienstbereich – ein Zeichen für die Diversifizierung des Geschäftsmodells. Zudem stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 17 % auf 189 Mio.
3️⃣ 🤖 Künstliche Intelligenz & Ausblick stärken Vertrauen
Uber setzt zunehmend auf KI-Lösungen zur Verbesserung von Routenplanung, Preisgestaltung und Fahrerunterstützung. Das Unternehmen arbeitet mit OpenAI zusammen, um neue Tools für Fahrer und Kuriere zu entwickeln.
Für das vierte Quartal erwartet Uber Bruttobuchungen zwischen 52,25 und 53,75 Mrd. USD sowie ein bereinigtes EBITDA von 2,41 bis 2,51 Mrd. USD – ein stabiler Ausblick trotz makroökonomischer Unsicherheiten.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.
Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest.
Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
🧠 Fazit: Uber Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Uber Aktie reagierte übertrieben negativ auf ein starkes Zahlenwerk. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen, die Nutzerzahlen steigen und der KI-Einsatz verspricht Effizienzgewinne. Langfristig bleibt Uber auf Erfolgskurs, vor allem durch die Verbindung von Mobilität, Lieferdiensten und Technologie.
👉 Fazit: Wer an das Zukunftsmodell „Smart Mobility“ glaubt, sollte die Uber Aktie bei Rücksetzern in Betracht ziehen – der langfristige Wachstumstrend ist intakt.
Uber Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Uber Aktie
1️⃣ Wie entwickelt sich die Uber Aktie aktuell?
Die Uber Aktie zeigte trotz starker Quartalszahlen kurzfristige Kursverluste. Der Umsatz stieg um 20 % auf 13,47 Mrd. USD, und der Nettogewinn verdreifachte sich auf 6,6 Mrd. USD. Analysten sehen die Reaktion des Marktes als übertrieben an – fundamental bleibt die Aktie stark.
2️⃣ Sollte man jetzt Uber Aktien kaufen?
Langfristig orientierte Anleger könnten die aktuelle Schwächephase als Kaufgelegenheit sehen. Uber überzeugt durch Wachstum im Mobilitäts- und Liefersegment sowie durch den Einsatz von KI-Technologien, die Effizienz und Profitabilität verbessern.
3️⃣ Warum ist die Uber Aktie gefallen, obwohl die Zahlen stark waren?
Die Kursverluste sind auf kurzfristige Gewinnmitnahmen und vorsichtige Anlegerreaktionen zurückzuführen. Fundamental zeigte Uber mit steigendem Umsatz, Gewinn und Nutzerzahlen eine überzeugende Entwicklung – ein Zeichen, dass die Aktie langfristig Potenzial besitzt.
4️⃣ Welche Rolle spielt KI bei Uber?
Uber arbeitet mit OpenAI zusammen, um KI-gestützte Tools für Fahrer, Kuriere und Routenplanung zu entwickeln. Ziel ist es, die Effizienz zu erhöhen und die Plattform noch profitabler zu machen – ein wichtiger Wachstumstreiber für die kommenden Jahre.
5️⃣ Wie ist die Prognose für die Uber Aktie 2025/2026?
Uber erwartet für das nächste Jahr Bruttobuchungen von bis zu 53,75 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von über 2,5 Mrd. USD. Die starke Marktposition und der Fokus auf technologische Innovationen machen die Uber Aktie zu einem der interessantesten Tech-Werte im Mobilitätssektor.
Pfizer Aktie legt zu – jetzt Aktien kaufen? 💊
Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 10.11.25 – Aktuelle Einschätzung
Chinas Inflation dreht ins Positive – Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung?
DAX Prognose für Montag, 10.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.