Uber Aktie nach starken Quartalszahlen: Jetzt Aktien kaufen? 🚗

Die Uber Aktie fiel trotz starker Quartalszahlen um rund 8 %, obwohl das Unternehmen die Umsatzprognosen der Analysten übertraf. CEO Dara Khosrowshahi sprach dennoch vom „stärksten Wachstum seit Ende 2023“. Anleger fragen sich: Ist die Kursreaktion überzogen – und bietet die Uber Aktie jetzt eine Kaufgelegenheit?

► Uber WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007 | Ticker: UBER.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💰 Starke Geschäftsentwicklung mit Rekordwachstum

Der Umsatz stieg um 20 % auf 13,47 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen von 13,28 Mrd. USD.

Die Bruttobuchungen wuchsen um 21 % auf 49,74 Mrd. USD, das stärkste Plus seit der Post-Covid-Erholung.

Besonders bemerkenswert: Der Nettogewinn verdreifachte sich auf 6,6 Mrd. USD (3,11 USD je Aktie) – auch dank steuerlicher Sondereffekte.

2️⃣ 🚀 Mobilität & Lieferdienste treiben Wachstum

Die Kernbereiche Mobilität und Lieferungen entwickelten sich dynamisch:

Mobilität: 25,11 Mrd. USD (+20 %)

Lieferungen: 23,32 Mrd. USD (+25 %) Das Segment „Eats“ legte erneut stärker zu als der Fahrdienstbereich – ein Zeichen für die Diversifizierung des Geschäftsmodells. Zudem stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 17 % auf 189 Mio.

3️⃣ 🤖 Künstliche Intelligenz & Ausblick stärken Vertrauen

Uber setzt zunehmend auf KI-Lösungen zur Verbesserung von Routenplanung, Preisgestaltung und Fahrerunterstützung. Das Unternehmen arbeitet mit OpenAI zusammen, um neue Tools für Fahrer und Kuriere zu entwickeln.

Für das vierte Quartal erwartet Uber Bruttobuchungen zwischen 52,25 und 53,75 Mrd. USD sowie ein bereinigtes EBITDA von 2,41 bis 2,51 Mrd. USD – ein stabiler Ausblick trotz makroökonomischer Unsicherheiten.

🧠 Fazit: Uber Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Uber Aktie reagierte übertrieben negativ auf ein starkes Zahlenwerk. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen, die Nutzerzahlen steigen und der KI-Einsatz verspricht Effizienzgewinne. Langfristig bleibt Uber auf Erfolgskurs, vor allem durch die Verbindung von Mobilität, Lieferdiensten und Technologie.

👉 Fazit: Wer an das Zukunftsmodell „Smart Mobility“ glaubt, sollte die Uber Aktie bei Rücksetzern in Betracht ziehen – der langfristige Wachstumstrend ist intakt.

Uber Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Uber Aktie

1️⃣ Wie entwickelt sich die Uber Aktie aktuell?

Die Uber Aktie zeigte trotz starker Quartalszahlen kurzfristige Kursverluste. Der Umsatz stieg um 20 % auf 13,47 Mrd. USD, und der Nettogewinn verdreifachte sich auf 6,6 Mrd. USD. Analysten sehen die Reaktion des Marktes als übertrieben an – fundamental bleibt die Aktie stark.

2️⃣ Sollte man jetzt Uber Aktien kaufen?

Langfristig orientierte Anleger könnten die aktuelle Schwächephase als Kaufgelegenheit sehen. Uber überzeugt durch Wachstum im Mobilitäts- und Liefersegment sowie durch den Einsatz von KI-Technologien, die Effizienz und Profitabilität verbessern.

3️⃣ Warum ist die Uber Aktie gefallen, obwohl die Zahlen stark waren?

Die Kursverluste sind auf kurzfristige Gewinnmitnahmen und vorsichtige Anlegerreaktionen zurückzuführen. Fundamental zeigte Uber mit steigendem Umsatz, Gewinn und Nutzerzahlen eine überzeugende Entwicklung – ein Zeichen, dass die Aktie langfristig Potenzial besitzt.

4️⃣ Welche Rolle spielt KI bei Uber?

Uber arbeitet mit OpenAI zusammen, um KI-gestützte Tools für Fahrer, Kuriere und Routenplanung zu entwickeln. Ziel ist es, die Effizienz zu erhöhen und die Plattform noch profitabler zu machen – ein wichtiger Wachstumstreiber für die kommenden Jahre.

5️⃣ Wie ist die Prognose für die Uber Aktie 2025/2026?

Uber erwartet für das nächste Jahr Bruttobuchungen von bis zu 53,75 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von über 2,5 Mrd. USD. Die starke Marktposition und der Fokus auf technologische Innovationen machen die Uber Aktie zu einem der interessantesten Tech-Werte im Mobilitätssektor.