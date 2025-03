Nach einem kurzen Intermezzo unter der 10 USD Marke folgend auf die Quartalszahlen letzte Woche Mittwoch, konnte die Aktie von UiPath (Ticker: PATH) das psychologisch relevante Level noch einmal halten, aber für eine deutlichere Aufhellung müssen die Bullen die 15 USD Marke zurückerobern und das könnte schwierig werden. UiPath mit schwachem Ausblick 🔴 Aktie kämpft mit 10 USD Marke Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 UiPath Handelsideen 🔴 UiPath Prognose & Ausblick ► UiPath ISIN: US90364P1057 | WKN: A3CND6 | Ticker: PATH Blicken wir auf die Zahlen vergangene Woche: UiPath, ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das eine Plattform für die Robotic process automation (RPA oder RPAAI) für Geschäftskunden betreibt, wodurch Prozesse durch sogenannte Softwareroboter (Bots) erlernt und automatisiert ausgeführt werden, meldete einen Umsatz von 424 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, leicht unter der Erwartung der Wall Street, die mit 425,27 Millionen US-Dollar gerechnet hatte und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,26 US-Dollar, welcher wiederum über der Erwartung von 0,20 US-Dollar lag. Hauptgrund für die Abschläge von zeitweise rund 20% dürfte der Ausblick gewesen sein: für das erste Quartal erwartet UiPath einen Umsatz zwischen 330 und 335 Millionen US-Dollar, deutlich unter der Erwartung von 367,4 Millionen US-Dollar, für das Gesamtjahr erwartet UiPath einen Umsatz von 1,525 bis 1,53 Milliarden US-Dollar, ebenfalls deutlich unter der Erwartung von 1,59 Milliarden US-Dollar. Auch UiPath könnte von den Entwicklungen rund um „Effizienzsteigerungen“ der US-Regierungs-Ausgabenpolitik betroffen sein, die sich nun in einem eher durchwachsenen ersten Halbjahr und beschleunigendem Umsatzwachstum in der zweiten Hälfte des Jahres widerspiegeln. Ausgehend hiervon gilt es für Investoren wohl vorsichtig zu sein. Kurzfristig und um das bearishe Momentum zu brechen, will ich mindestens eine Rückeroberung und Halten über der 12 USD Marke sehen wollen, längerfristig dann einen Rücklauf über die 15 SUD Marke, die einen Gap Close des aufgetanen Earnings Gaps im Mai 2024 nach sich ziehen könnte – was aber eine deutliche Aufhellung und positive Überraschung der Guidance bei den nächsten Quartalsausblicken erfordert. UiPath Aktie Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

