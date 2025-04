Umfassender Ausverkauf von US-Staatsanleihen 📉

US-Anleihen sind auf dem besten Weg, den st√§rksten R√ľckgang seit der Krise von 2008 zu verzeichnen. Die gr√∂√üten Steigerungen sind bei den Renditen f√ľr l√§ngerfristige Laufzeiten zu verzeichnen. Ein Teil dieser Entwicklung ist auf eine erhebliche Kapitalverschiebung vom Aktienmarkt zum Anleihemarkt zur√ľckzuf√ľhren, die zu einem starken R√ľckgang der Renditen f√ľhrte, der in den letzten drei Sitzungen vollst√§ndig ausgeglichen wurde. Die Renditen f√ľr 10-j√§hrige Anleihen bewegen sich nun wieder √ľber die Konsolidierungszone aus der ersten M√§rzh√§lfte und liegen derzeit bei √ľber 4,44 %. Es wird spekuliert, dass die j√ľngsten Renditebewegungen auf den Verkauf von US-Schulden durch ausl√§ndische Institutionen zur√ľckzuf√ľhren sind. Ein gr√∂√üerer angebotsgetriebener Schritt nach einem teilweisen R√ľckgang der Nachfrage ‚Äď besonders deutlich Ende letzter Woche ‚Äď belastet die Bewertungen von US-Anleihen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dar√ľber hinaus k√∂nnte der Ausverkauf von US-Schulden f√ľr ausl√§ndische Institutionen (z. B. aus China) auch mit der Unsicherheit √ľber die Stabilit√§t der internationalen Beziehungen der USA zusammenh√§ngen. Derart schnelle Ver√§nderungen bei den Renditen 10-j√§hriger US-Staatsanleihen hat es seit der Krise von 2008 nicht mehr gegeben. Unterdessen w√ľrde die Ver√§nderung der Renditen 30-j√§hriger Anleihen (sofern sie bis zum Ende der Sitzung anh√§lt) den gr√∂√üten Anstieg innerhalb von drei Tagen seit 1982 bedeuten. ¬† An nur einem einzigen Tag stiegen die Renditen langfristiger Anleihen um fast 15 Basispunkte. Quelle: Bloomberg Finance L.P. ¬† 10-Jahres-Renditen liegen bei √ľber 4,44 %. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

