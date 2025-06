Deutschlands größter Gashändler und nun verstaatlichte Energieunternehmen Uniper (Ticker: UN0.DE), dass 2022 aufgrund der Abhängigkeit russischer Gaslieferungen vor der Insolvenz stand und vom Bund mit einem Rettungspaket von 13,5 Milliarden Euro gerettet wurde, war am Dienstag erneut in den Schlagzeilen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Uniper Handelsideen 🔴 Uniper Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Uniper | WKN: UNSE02 | ISIN: DE000UNSE026 | Ticker: UN0.DE Demnach soll es zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit Microsoft (Ticker: MSFT) kommen hinsichtlich der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Ziel ist demnach, dass Uniper zu einem weltweit führenden Unternehmen bei der Anwendung von KI in der Energiewirtschaft werden soll, KI in alle wichtigen Geschäftsprozesse und strategischen Aufgaben integriert werden sol. Der voranschreitende Umbau des Energiesystems, welches dezentraler, CO2-ärmer und stärker mit anderen Bereichen verbunden sein soll, stellt die Nutzung von KI hier in den Mittelpunkt. Spannend und mit einem kleinen Stirnrunzeln nimmt man eventuell den Hinweis auf verstärkten Datenschutz und Sicherheitsrichtlinien, wonach die in KI-Anwendungsbereichen genutzten Daten sicher und auf Servern innerhalb der EU liegen sollen. Ist diese Meldung der Turnaround für die Aktie? Ich denke nicht. Nach dem sogenannten Reverse Split von 20 zu 1 im Dezember 2023, als Uniper Anlegern für jeweils 20 alte Uniper-Aktien eine neue Aktie ausgestellt hat, handelt die Aktie nun zwar zurück über 40 Euro, aber immer noch im Bereich seiner Allzeittiefs. Es darf stark bezweifelt werden, dass der Einfluss des Bundes dem Unternehmen langfristig gut tun wird (wer sich fragt, woher diese Skepsis rührt, der schaue einfach auf die Deutsche Bahn) und selbst Partnerschaften mit Big Playern im Bereich KI wie Microsoft werden kaum positive Impulse für die Aktie auf den Weg bringen. Demnach sollten Investoren bei Uniper meiner Einschätzung nach eher zurückhaltend agieren. Uniper Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.