United Airlines Analyse: Starke Zahlen und positiver Ausblick – $100 in Sicht? ✈️

United Airlines (Ticker: UAL) überzeugt mit soliden Quartalszahlen und einem optimistischen Jahresausblick. Erfahren Sie, wie die steigende Reisenachfrage und die Eroberung der $85-Marke Trading-Chancen eröffnen. ► United Airlines | WKN: A1C6TV | ISIN: US9100471096 | Ticker: UAL 📊 Key Takeaways Solide Finanzzahlen: United Airlines meldet einen bereinigten Gewinn von $3,87 pro Aktie und einen Umsatz von $15,24 Mrd. für Q2 2025.

Positiver Ausblick: Prognose für 2025 liegt bei $9–11 pro Aktie, gestützt durch steigende Reisenachfrage und abnehmende Unsicherheiten.

Technisches Potenzial: Die Aktie hat $85 erobert, mit möglichen Kurszielen bis $115 (Jahreshoch). 📈 United Airlines Quartalszahlen: Reisenachfrage treibt Ergebnisse United Airlines hat am Mittwoch nachbörslich starke Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2025 vorgelegt. CEO Scott Kirby betonte im Earnings Call, dass die steigende Nachfrage nach Reisen nach einem schwierigen Jahresstart die Ergebnisse antreibt. Er sieht die abnehmenden globalen Unsicherheiten als positiven Faktor für einen starken Jahresabschluss. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Zahlen im Überblick: Bereinigter Gewinn pro Aktie: $3,87 (erwartet: $3,81).

Umsatz: $15,24 Mrd. (erwartet: $15,35 Mrd.), ein Anstieg um 1,7% gegenüber dem Vorjahr.

Nettogewinn: $973 Mio. ($2,97 pro Aktie), ein Rückgang um 26%, aber bereinigt solide. Für 2025 erwartet United einen bereinigten Gewinn von $9–11 pro Aktie, was den Analystenerwartungen von etwa $10 entspricht. Dies liegt zwischen den früheren Szenarien von $11,50–13,50 (stabiles Umfeld) und $7–9 (rezessives Umfeld), die im April aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten (z. B. Trump’sche Zollpolitik) veröffentlicht wurden. Kirby betonte: „Wir gestalten unsere Prognosen konservativ, da immer etwas passieren kann.“ Warum ist das wichtig? Die solide Performance und der positive Ausblick signalisieren Stärke, während die Aktie technisch gut positioniert ist. 💡 United Airlines Trading-Setups: Long-Potenzial im Fokus Long-Setup 🚀 Die Eroberung der $85-Marke macht die United Airlines-Aktie attraktiv für Long-Positionen. Ein Halten oberhalb dieses Niveaus könnte die Aktie Richtung Jahreshoch bei $115 treiben. Mögliche Kursziele: $95

$100

⚖️ Reisenachfrage und Ausblick: Treiber für United Airlines Die steigende Reisenachfrage und abnehmende Unsicherheiten bilden die Grundlage für Uniteds positive Prognose. Im Vergleich zu Delta Airlines, die ihre Jahresprognose ebenfalls angehoben, aber unter dem Vorjahr geblieben ist, zeigt United Stabilität. Kirby betonte, dass die Welt „weniger unsicher" sei, was das Vertrauen der Anleger stärken könnte. Was bedeutet das für Trader? Die Kombination aus soliden Zahlen und einem konservativen, aber erreichbaren Ausblick bietet Chancen für bullishe Trades, während kurzfristige Volatilität nicht ausgeschlossen ist. United Airlines Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

