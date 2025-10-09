US Börsenstart: US Börse startet verhalten – Anleger nach Rekordhochs vorsichtig

Börse USA: US Börse startet verhalten – Anleger bleiben vorsichtig nach neuen Rekordhochs

💬 Einleitung

Die US Börse hat den Handelstag mit einem verhaltenen Start begonnen. Nach der gestrigen Euphorie an der Wall Street treten Anleger heute auf die Bremse und reagieren mit größerer Vorsicht auf Unternehmenszahlen und die anhaltende Unsicherheit durch den US-Regierungsstillstand.

Zur Eröffnung notieren die wichtigsten Indizes nahezu unverändert:

📉 Nasdaq 100 fällt um 0,2 % ,

📊 S&P 500 pendelt um das gestrige Schlussniveau,

💼 Dow Jones startet nahezu unverändert.

Die Marktstimmung bleibt angespannt, da fehlende makroökonomische Daten und eine ausbleibende Kommunikation der US-Notenbank (Fed) die Orientierung erschweren.

🔑 Key Takeaways

📉 US Börse auf hohem Niveau: Nach neuen Rekordständen gestern herrscht heute Konsolidierung – viele Trader sichern Gewinne.

🏦 Fed-Protokoll bestätigt Zinssenkungserwartung: Der Markt wertet das Sitzungsprotokoll als Signal für eine dovishe Geldpolitik mit einer 25-Basispunkte-Senkung beim nächsten Treffen.

✈️ Unternehmenszahlen im Fokus: Starke Berichte von Delta Airlines und PepsiCo geben Einblick in die Konsumstärke trotz Regierungsstillstand.

💹 Marktüberblick: US Börse zeigt Zurückhaltung

Nach der jüngsten Rally auf neue Allzeithochs agieren Anleger heute vorsichtiger.

Das gestern veröffentlichte FOMC-Protokoll wurde vom Markt als Bestätigung für eine baldige Zinssenkung interpretiert – ein Faktor, der Aktienkurse zuletzt stark stützte.

Allerdings sorgt der anhaltende Government Shutdown weiterhin für Unsicherheit.

Viele wichtige Konjunkturindikatoren – etwa zum Arbeitsmarkt oder zur Inflation – werden derzeit nicht veröffentlicht, was die Transparenz für Investoren reduziert.

Fed-Chef Jerome Powell konnte aufgrund der politischen Lage nicht an einer geplanten Konferenz teilnehmen, wodurch dem Markt wichtige geldpolitische Hinweise fehlen.

Das könnte die Volatilität an der Börse USA in den kommenden Tagen erhöhen.

🏢 Unternehmensnachrichten: Quartalszahlen im Fokus

🥤 PepsiCo (PEP.US)

Der Softdrink-Konzern übertraf die Erwartungen leicht:

Gewinn (EPS): 2,29 USD (erwartet: 2,26 USD)

Umsatz: 23,94 Mrd. USD (erwartet: 23,86 Mrd. USD)

CEO Ramon Laguarta kündigte Kostensenkungen zur Margensteigerung an und verwies auf starke Nachfrage aus Asien.

✈️ Delta Airlines (DAL.US)

Die Fluggesellschaft überzeugte mit einem klaren Gewinnplus und betonte, dass der US-Government Shutdown keine Auswirkungen auf das operative Geschäft habe.

Aktienkurs: +5 % zur Eröffnung

Treiber: Rekordumsätze im Premiumsegment und starke Nachfrage im Inlandsverkehr.

💾 Nvidia (NVDA.US)

Der Tech-Gigant steigt um 1 %, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen neue KI-Chips in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft – Teil einer neuen Handelsinitiative des US-Präsidenten.

⚒️ US Rare Metals (USAR.US)

Aktien von Seltenmetall-Produzenten steigen um über 6 %, nachdem China Exportbeschränkungen für seltene Erden angekündigt hat. Das stärkt die Nachfrage nach US-Rohstofffirmen.

🧬 Apogee Therapeutics (APGE.US)

Die Biotech-Aktie fällt um über 6 %, nachdem die Bewertung einer öffentlichen Aktienplatzierung bei 41 USD vom Markt als unattraktiv gewertet wurde.

🧠 Diginex Inc (DGNX.US)

Die Softwarefirma legt um 30 % zu – zum zweiten Mal in Folge. Grund ist der strategische Fokus auf Kryptowährungen, Tokenisierung und Künstliche Intelligenz (KI).

📊 Technische Analyse: S&P 500 nahe Allzeithochs

Der S&P 500-Index notiert knapp unterhalb seines Rekordniveaus. Das bietet Raum für eine mögliche technische Korrektur:

Wichtige Unterstützung: 6.750 Punkte

Nächster Zielbereich bei Korrektur: 6.700 Punkte (untere Grenze des Aufwärtstrendkanals)

RSI: bei ~70 – deutet auf überkaufte Marktbedingungen hin

Ein Bruch unter die 6.750er-Marke könnte kurzfristig Verkaufsdruck auslösen.

🧠 Fazit – US Börse: Zwischen Zinshoffnung und Shutdown-Risiko

Die Börse USA zeigt sich heute nach den Rekordhochs vom Mittwoch abwartend.

Positiv bleiben starke Unternehmenszahlen von Delta Airlines und PepsiCo, die die Robustheit der US-Wirtschaft unterstreichen.

Allerdings sorgt der Government Shutdown weiterhin für Unsicherheit, während fehlende Wirtschaftsdaten und Fed-Kommentare die Orientierung erschweren.

Kurzfristig ist an der US Börse mit Seitwärtsbewegung oder leichter Korrektur zu rechnen – langfristig bleibt der Ausblick dank lockerer Geldpolitik und stabiler Unternehmensgewinne jedoch positiv.

S&P 500 Index Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

