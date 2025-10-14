US Börsenstart: Wall Street startet schwach – Nasdaq 100 & S&P 500 im Minus wegen China-Spannungen

Gesundheits- und Industrieaktien zeigen sich stabiler, aber ebenfalls schwächer.

📉 US Börse im Abwärtstrend – Handelskrieg & Finanzmarkt-Stress drücken Kurse Die heutige Handelssession steht klar im Zeichen der Verkäufer. Anleger reagieren auf die neuen chinesischen Sanktionen gegen US-Unternehmen sowie die wachsenden Spannungen im Finanzsystem.

Zunehmende Volatilität im Anleihemarkt und Liquiditätsprobleme lassen institutionelle Investoren vorsichtiger agieren. Gleichzeitig belastet der anhaltende Government Shutdown die Marktstimmung – seit Tagen herrscht Unsicherheit über die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. 📊 Sektorüberblick: IT-Aktien führen die Verluste an, gefolgt vom Finanzsektor .

Gesundheits- und Industrieaktien zeigen sich stabiler, aber ebenfalls schwächer.

Einzelhandelsunternehmen verzeichnen leichte Zugewinne. 🏦 Makro- und Geldpolitik im Fokus Mangels neuer Wirtschaftsdaten richtet sich der Blick der Anleger auf die Notenbank-Kommunikation.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman bestätigte in ihrer Rede die bisherigen Erwartungen, ohne neue Impulse zu setzen.

Im Laufe des Tages folgen weitere wichtige Auftritte: Jerome Powell – Vorsitzender der Fed

Andrew Bailey, Susan Walley und Austan Collins Jede dieser Reden könnte die Erwartungen an zukünftige Zinsschritte verändern und die Marktstimmung kurzfristig beeinflussen. 📊 Technische Analyse Der S&P 500 durchbrach ohne größere Korrektur mehrere zentrale Unterstützungen: den Aufwärtstrendkanal ,

die EMA25 -Linie,

sowie das Fibonacci-Level 23,6 %. Die Abwärtsbewegung stoppte erst an der EMA100 und dem FIBO 50 %-Level.

Aktuell pendelt der Index zwischen den FIBO 38,2 % und 50 %.

👉 Wichtig: Hält die Unterstützung, könnte sich der Markt stabilisieren.

Ein Bruch nach unten könnte die Tür zu 6.500 Punkten öffnen.

Erst oberhalb des 38,2 %-Levels gewinnen die Käufer wieder die Oberhand. 💼 Unternehmensnachrichten im Überblick Coinbase (COIN.US) – verliert rund 4 % nach schwacher Kryptostimmung.

MP Materials (MP.US) – steigt +3 %, profitiert von Chinas Exportbeschränkungen.

Polaris (PII.US) – +10 % nach Ankündigung der Abspaltung des Indien-Geschäfts.

Navitas Semiconductors (NVTS.US) – +24 % nach Vorstellung eines neuen Chips für Nvidia.

Wells Fargo (WFC.US) – +2 % nach überzeugenden Q3-Zahlen und Expansionsplänen.

Domino’s Pizza (DPZ.US) – +2 % nach Umsatzsteigerung über Markterwartungen. 🧠 Fazit – US Börse in der Korrektur, aber Chancen für Trader Die Börse USA erlebt aktuell eine volatile Phase, geprägt von geopolitischen Risiken, geldpolitischer Unsicherheit und technischer Überhitzung.

Während die Tech-Werte unter Druck stehen, zeigen sich Finanz- und Industrieunternehmen robuster. Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig dominiert Risikoaversion ,

Mittelfristig könnten positive Earnings und eine mögliche Fed-Lockerung neue Impulse geben,

