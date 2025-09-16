📊 US Börse & Börse USA: Wall Street startet schwächer – Öl- & Gaswerte im Fokus 📰 Einleitung Die US Börse zeigt sich nach Handelsbeginn an der Wall Street etwas schwächer. Während Technologiewerte gemischte Signale senden, sticht der Öl- und Gassektor mit deutlichen Zugewinnen hervor. Erwartete Fed-Zinssenkungen, solide US-Konjunkturdaten und steigende Ölpreise treiben die Stimmung in diesem Segment. 📌 Key Takeaways US Börse schwächer – S&P 500-Futures geben nach, vor allem Small- und Mid-Caps belasten. Öl & Gas stützen – Energie-Sektor zeigt Stärke dank steigender Ölpreise und Zinsfantasie. Einzeltitel im Fokus – Tesla +2 %, Amazon +1,6 %, Nvidia & Broadcom im Minus. 📈 S&P 500: Schwäche vor Fed-Entscheid Der Leitindex S&P 500 verliert im H1-Intervall, da Anleger vorsichtig vor der morgigen Fed-Zinsentscheidung agieren. Besonders Small- und Mid-Caps leiden unter der Unsicherheit: Der Russell 2000 fällt um mehr als 0,5 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⚡ Unternehmensnews – Uranium Energy Corp (UEC) Die Aktie von Uranium Energy Corp korrigiert heute nach Gewinnmitnahmen. Trotz Rückgangs bleibt der Titel seit den April-Tiefs mit einem Plus von fast +300 % einer der größten Profiteure der global wachsenden Nachfrage nach Kernenergie. Treiber : steigende Uranpreise & US-Pläne zur Aufstockung strategischer Uran-Reserven.

Zusatzfaktor: mögliche Sanktionen gegen russisches Uran erhöhen die Bedeutung von UEC als führendem US-Produzenten. Kurzfristig dominiert jedoch der Trend der Gewinnmitnahmen. ✅ Fazit Die Börse USA startet verhalten in die Woche. Während der Öl- und Gassektor klar profitiert, belasten Unsicherheit vor dem Fed-Entscheid sowie Gewinnmitnahmen bei einzelnen Aktien die Stimmung. Anleger blicken nun gespannt auf die morgigen Signale der Fed – diese dürften die Richtung an der US Börse für die kommenden Wochen vorgeben. S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Uranium Energy Corp Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

