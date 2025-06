US -Börseneröffnung: Euphorie an der Wall Street nach niedrigeren VPI-Daten und möglichem Deal zwischen den USA und China 🔎🖋️

Die Wall Street handelt zu Beginn des Handelstages höher, wobei am gesamten Markt eine deutliche Risikobereitschaft zu spüren ist. Zuvor hatten die US-Index-Futures nach den gestrigen Gewinnen leichte Verluste verzeichnet, konnten sich aber schnell wieder erholen. Der erste bullische Impuls kam aus dem Weißen Haus, als Trump ein bevorstehendes Handelsabkommen zwischen den USA und China bestätigte – das Ergebnis zweitägiger Verhandlungen, die am Montag begonnen hatten. Später wurden die US-VPI-Daten veröffentlicht. Die unter den Erwartungen liegenden Zahlen beruhigten die Anleger, und die Auswirkungen des Handelskriegs auf den Preisdruck schienen weniger bedeutend zu sein. VPI-Bericht Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die heutigen US-Inflationsdaten überraschten den Markt positiv – der VPI stieg im Mai nur um 0,1 % im Monatsvergleich (gegenüber den erwarteten 0,2 %), während der Kern-VPI ebenfalls nur um moderate 0,1 % zulegte und damit unter der Prognose von 0,3 % blieb. Dies deutet darauf hin, dass der Inflationsdruck in den USA nachlässt, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Fed verringern könnte. Abkommen zwischen den USA und China Gleichzeitig reagierten die Märkte stark auf Nachrichten aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Donald Trump kündigte eine vorläufige Einigung an, die noch von Chinas Präsident genehmigt werden muss. Im Rahmen des Abkommens werden die USA 55 % Zölle erheben, während China 10 % Zölle anwenden wird, wobei Peking sich zu Vorablieferungen von Seltenerdmetallen bereit erklärt hat. Trump bezeichnete die Beziehungen als „ausgezeichnet”. Die Zölle und die Bedingungen des Abkommens könnten sich auf die Stimmung gegenüber den asiatischen Märkten und dem US-Dollar auswirken. US2000 im Stundenchart Der Small-Cap-Index zieht erneut die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Der US2000 ist zu Beginn des heutigen Handelstages um 0,55 % gestiegen. Die relative Stärke des Index wird durch die positiven VPI-Daten und die Entspannung der Spannungen zwischen den USA und China getragen. Kleinere Unternehmen reagieren empfindlicher auf globale Störungen, hohe Zinsen und Rezessionsrisiken – und die heutigen Nachrichten verringern die Wahrscheinlichkeit solcher Szenarien. Quelle: xStation 5 Der Nasdaq / US100 stieg nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Inflationsdaten um etwa 300 Punkte (+0,5 %). Nach einem kurzen Anstieg auf das Niveau von 22.088, das als wichtiger Widerstandspunkt dient, kehrte der Index den Kurs um und beschleunigte nach der Eröffnung der New Yorker Börse seinen Abwärtstrend. Nasdaq / US100 im 30 Minuten Chart Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Die Aktien von Chewy (CHWY.US) fielen am Mittwoch um 7,7 %, nachdem das Unternehmen eine schwächer als erwartete Bruttomarge und einen schwächeren freien Cashflow gemeldet hatte. Darüber hinaus enttäuschte das erneut bekräftigte Umsatzziel für das Gesamtjahr den Markt. Die Anleger befürchten, dass die Ausgaben für Haustierprodukte angesichts des Konsumrückgangs langsamer wachsen könnten als zuvor erwartet. Dave & Buster's (PLAY.US) legte heute trotz gemischter Ergebnisse für das erste Quartal um 5 % zu. Das Unternehmen meldete einen leichten Umsatzanstieg, einen deutlichen Rückgang des Gewinns je Aktie und einen 8,3 % Rückgang der vergleichbaren Umsätze. Das Management bekräftigte seine „Back-to-Basics”-Strategie und die Prognose für das Gesamtjahr 2025 – mit geplanten Investitionen von unter 220 Millionen US-Dollar, Eröffnungskosten von rund 20 Millionen US-Dollar und Zinsaufwendungen zwischen 130 Millionen US-Dollar und 140 Millionen US-Dollar. GitLab (GTLB.US) verlor 13 % nach enttäuschenden Prognosen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,16 bis 0,17 USD und einen Umsatz von 226 bis 227 Millionen USD, was leicht unter den Markterwartungen liegt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde beibehalten: Der Gewinn je Aktie soll bei 0,74 bis 0,75 USD (über den Konsensschätzungen) und der Umsatz bei 936 bis 942 Millionen USD liegen, was leicht unter den Prognosen der Analysten liegt. GameStop (GME.US) beendete den Tag mit einem Minus von 4 %, nachdem das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte. Während der Umsatz im Jahresvergleich um 16,9 % zurückging, erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 44,8 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 32,3 Mio. USD im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,17 USD deutlich über den Konsensschätzungen (0,04 USD) und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,12 USD pro Aktie deutlich. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

