US Dollar Index steigt: Geopolitik und PMI-Daten treiben Märkte

Das Wichtigste in Kürze US Dollar Index steigt durch geopolitische Risiken

steigt durch geopolitische Risiken Starke PMI-Daten stärken Zinserwartungen

Schwellenländer-Währungen besonders unter Druck

US Dollar Index gewinnt wieder an Stärke 💵 Die Börse aktuell richtet ihren Blick auf den US Dollar Index, der seine jüngste Schwächephase beendet hat und wieder in einen Aufwärtstrend übergeht. Auslöser sind sowohl geopolitische Spannungen im Nahen Osten als auch überraschend starke US-Konjunkturdaten. Besonders Aussagen aus Israel über mögliche Militäraktionen gegen den Iran haben die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen erhöht. Gleichzeitig stützen robuste PMI-Daten die Erwartung, dass die US-Zinsen länger hoch bleiben könnten. ► US Dollar Index WKN: 998230 | ISIN: XD0009982303 | Ticker: USDIDX 📊 Key Takeaways US Dollar Index steigt durch geopolitische Risiken

Starke PMI-Daten stärken Zinserwartungen

Schwellenländer-Währungen besonders unter Druck US Dollar Index: Geopolitik treibt Safe-Haven-Nachfrage ⚠️ Die aktuelle Stärke des US Dollar Index ist eng mit der geopolitischen Lage verknüpft. Die Aussicht auf eine mögliche Eskalation im Nahen Osten sorgt für eine klassische „Risk-Off“-Stimmung an den Märkten. In solchen Phasen flüchten Investoren verstärkt in sichere Anlagen – und der US-Dollar profitiert davon besonders. Für die Börse aktuell bedeutet das steigende Volatilität und Druck auf risikoreichere Währungen. Börse aktuell: PMI-Daten senden hawkisches Signal 📈 Neben der Geopolitik spielen auch Wirtschaftsdaten eine entscheidende Rolle. Die aktuellen PMI-Zahlen aus den USA überraschten positiv und zeigen eine deutliche Erholung der wirtschaftlichen Aktivität. Gleichzeitig enthalten die Daten Hinweise auf steigende Preise – sowohl bei Inputkosten als auch bei Endprodukten. Das erhöht den Inflationsdruck und spricht für eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank. Für den US Dollar Index ist das ein klarer Rückenwind, da höhere Zinsen den Dollar attraktiver machen. Währungen im Fokus: Druck auf Emerging Markets und G10 Die Stärke des US Dollar Index zeigt sich besonders deutlich bei Schwellenländer-Währungen: Ungarischer Forint, Indische Rupie und Südafrikanischer Rand geben nach

Neuseeland-Dollar verliert deutlich im „Risk-Off“-Umfeld

Australischer Dollar zeigt sich stabil dank starker Konjunkturdaten Interessant ist auch die Entwicklung der norwegischen Krone: Trotz steigender Ölpreise verliert sie an Wert – ein Zeichen dafür, dass aktuell globale Risikofaktoren stärker wirken als fundamentale Einflüsse. Fazit Die Börse aktuell zeigt klar: Der US Dollar Index profitiert sowohl von geopolitischen Risiken als auch von starken US-Wirtschaftsdaten. Solange die Unsicherheit hoch bleibt und die US-Notenbank eine restriktive Haltung beibehält, dürfte der Dollar seine Stärke verteidigen. Für Anleger bedeutet das: Währungsbewegungen bleiben ein entscheidender Faktor für die globale Marktentwicklung. US Dollar Index Chart (H1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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