US Eröffnung: Wall Street setzt Erholung fort, nachdem die EZB das Ende des Zinserhöhungszyklus signalisiert hat

Die EZB erhöhte die Zinssätze, signalisierte aber das Ende des Zinserhöhungszyklus, was den Aufschwung am Aktienmarkt unterstützt

Das Ende der Zinserhöhungen der EZB könnte eine Pause der Fed bedeuten

Starke Daten aus der amerikanischen Wirtschaft: 220.000 Anträge auf Sozialleistungen, Einzelhandelsumsatz steigt um 0,6% im Monatsvergleich (erwartet: 0,2%), PPI steigt auf 1,6% im Jahresvergleich (erwartet: 1,2%; zuvor: 0,8%) Von Beginn des Tages an ist eine positive Stimmung am Markt zu erkennen. Die Futures legen zu und die Cash-Indizes starteten an der Wall Street ebenfalls positiv. Die Zuwächse werden durch die EZB-Entscheidung gestützt, die darauf hindeutet, dass der Zinserhöhungszyklus beendet ist, und es könnte auch bedeuten, dass die Fed beschließt, die Zinssätze nächste Woche unverändert zu lassen. Andererseits haben wir starke Daten aus den USA erhalten, die auf die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher hindeuten, was eine gute Nachricht für den Aktienmarkt ist, gleichzeitig aber auch Gründe für eine weitere Zinserhöhung liefert. Ein Blick auf den SP500/US500 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen US500 zeigt leicht reduzierte Gewinne nach der Eröffnung des Cash-Marktes. Es ist anzumerken, dass heute ein Rollover von Futures-Kontrakten stattgefunden hat, daher die Kurslücke von etwa 1%. Die Entstehung dieser Lücke könnte es dem Markt jedoch ermöglichen, über die Konsolidierungszone um 4500-4550 Punkte auszubrechen. Ein Durchbruch der 4550er-Marke könnte zu einem versuchten Test von 4600 Punkten führen. Sollte sich jedoch heute eine bärische Candlestick-Formation herausbilden, könnte die Rollover-Lücke geschlossen werden und ein Rückgang auf 4.470 Punkte erfolgen. Quelle: xStation5 Unternehmensnachrichten: AMC (AMC.US), ein Unternehmen, das als "Meme-Aktie" wahrgenommen wird, gewinnt heute 8%, was mit dem Verkauf von 40 Millionen Aktien durch das Unternehmen im Wert von 325,5 Millionen USD zusammenhängt.

Delta Air (DAL.US) erhöht die Erwartungen für das dritte Quartal, da der Transatlantikverkehr zunimmt. Delta gibt an, dass es für das 3. Quartal ein Umsatzwachstum im oberen Prognosebereich von 11-14% erwartet. Andererseits senkt das Unternehmen die Erwartungen für die operative Marge und den Gewinn aufgrund des Anstiegs der Ölpreise. Die Aktien des Unternehmens legten bei der Markteröffnung um rund 3% zu.

Etsy (ETSY.US) legte bei der Eröffnung um fast 5% zu, nachdem Wolfe Research seine Empfehlung auf "outperform" von "peer perform" heraufgesetzt hatte

Arm, ein britisches Halbleiter- und Softwareentwicklungsunternehmen, geht heute zum Emissionspreis von 51 Dollar an die Börse, was einer Bewertung von 54,4 Milliarden Dollar entspricht. Dies ist das größte Wall-Street-Debüt von Rivian im Jahr 2021. Zu den Kunden von Arm gehören Apple, Nvidia und Alphabet. Chip- und Intelligenzunternehmen legen heute zu. Nvidia legt um 0,5% zu, während AMD um 0,2% ansteigt. Quellen: xStation5 von XTB

