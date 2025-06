US-Open: S&P 500 testet bei Handelsbeginn historische Höchststände 🟢

Die US-Aktienindizes eröffneten heute nahe Rekordständen. Die Begeisterung der Anleger wird weiterhin durch die Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und den starken Rückgang der Ölpreise angeheizt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der S&P 500 um 0,25 % auf 6.150 Punkte im Plus, während der Nasdaq 100 um 0,45 % auf 22.500 Punkte zulegt. Die Risikobereitschaft zeigt sich auch auf dem Kryptowährungsmarkt, wo Bitcoin um 1,80 % auf 108.100 USD gestiegen ist. Unterdessen haben sinkende Energiepreise die Erwartungen verstärkt, dass die US-Notenbank Federal Reserve noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen könnte, obwohl Fed-Chef Jerome Powell vor jeglichen geldpolitischen Entscheidungen einen vorsichtigen, datengestützten Ansatz betonte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heatmap EU Aktien Die stärksten Gewinne verzeichnen die Big-Tech-Unternehmen. Bei den Small-Cap-Aktien ist der Optimismus gedämpfter, wie aus der beigefügten Infografik hervorgeht. Der US2000 ist heute um 0,50 % gefallen, was bestätigt, dass die aktuelle Rallye von einer relativ kleinen Anzahl von Unternehmen getragen wird. S&P 500 Der S&P 500 testet heute historische Höchststände um 6.160 Punkte. In den letzten drei Sitzungen seit der Deeskalation des Nahostkonflikts hat der Index insgesamt 3,26 % zugelegt. Unternehmensnachrichten Reddit (RDDT.US) legt um mehr als 5,20 % zu und setzt damit seine jüngste Erholung fort. Analysten von Jefferies und Morgan Stanley bewerteten die steigende Nutzeraktivität und das Monetarisierungspotenzial der Plattform positiv. Quelle: xStation5 von XTB QXO Inc. (QXO.US) fällt um 6,1 % nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 2 Mrd. USD, was Spekulationen über mögliche Übernahmen im Baustoffsektor auslöst. Quelle: xStation5 von XTB FedEx (FDX.US) verliert fast 5 %, nachdem das Unternehmen aufgrund der schwachen globalen Konjunktur und des Margendrucks Gewinne unter den Erwartungen gemeldet hat. General Mills (GIS.US) verliert über 4,6 %, nachdem das Unternehmen einen unerwartet starken Rückgang des organischen Umsatzes, insbesondere in Nordamerika, gemeldet hat. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.