US OPEN: Schwächere Wirtschaftsdaten schüren Erwartungen auf Zinssenkungen

Die Anleger an der Wall Street sind vorsichtig optimistisch und reagieren auf eine Mischung aus schwächer als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten und erneuten Hoffnungen auf zwei Zinssenkungen bis Ende 2025. Die Indizes für Large Caps liegen im Plus (S&P 500: +0,18 %, Nasdaq: +0,2 %, DJIA: +0,2 %), während Small Caps aufgrund der enttäuschenden Aussichten in den jüngsten ISM-Berichten hinter den Erwartungen zurückbleiben (Russell 2000: 0,13 %). Der ADP-Beschäftigungsbericht trug zusätzlich zur vorsichtigen Stimmung bei und zeigte einen starken Rückgang bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Mai wurden nur 37.000 neue Arbeitsplätze im privaten Sektor geschaffen – deutlich weniger als die erwarteten 110.000 und fast 50 % weniger als im April. Dies deutet auf eine Abschwächung der Einstellungsaktivitäten angesichts des unsicheren Wirtschaftswachstums hin. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch der ISM-Dienstleistungsindex deutete auf eine Abkühlung der Konjunktur hin. Der Index fiel im Mai auf 49,9 und damit unter den erwarteten Wert von 52, was auf eine Kontraktion im Dienstleistungssektor hindeutet. Der Preisdruck nimmt weiter zu, was vor allem auf die beunruhigenden Zollaussichten zurückzuführen ist. Zusammengenommen haben diese Daten die Markterwartungen erhöht, dass die US-Notenbank mit Zinssenkungen eingreifen könnte, um eine mögliche Rezession zu vermeiden. Diese Stimmung spiegelt sich auch an den Anleihemärkten wider, wo die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 1,6 % gefallen ist. Russell 2000 Chart (D1) Die negativen ISM-Überraschungen belasten heute Small Caps, was sich darin widerspiegelt, dass der Russell 2000 im Trading allein im Minus liegt. Trotz einer bullischen Eröffnung ist der Kontrakt wieder auf die 2100-Marke zurückgefallen und konnte die wichtige Widerstandsmarke, die Ende März und Mitte Mai getestet wurde, nicht durchbrechen. Der Druck durch die Produzentenpreise und die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle sind wahrscheinlich für kleinere Unternehmen am stärksten zu spüren, was zu einer sichtbaren Abflachung der exponentiellen gleitenden Durchschnitte des Index führt. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: AnaptysBio Aktien sind um 12 % gefallen, obwohl sie vorbörslich aufgrund der Nachricht gestiegen waren, dass Phase-2b-Studien gezeigt haben, dass das Medikament Rosnilimab bei mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis eine JAK-ähnliche Wirksamkeit aufweist. Die Patienten erreichten über einen Zeitraum von sechs Monaten eine geringe Krankheitsaktivität, Remission gemäß CDAI und ACR70-Reaktionen, wobei die Wirkung zwei Monate nach Beendigung der Behandlung anhielt.

Chart Industries (GTLS.US) und Flowserve (FLS.US) haben eine Fusion durch Aktientausch im Wert von rund 19 Mrd. USD vereinbart. Chart-Aktionäre erhalten 3,165 Flowserve-Aktien pro eigener Aktie und halten 53,5 % des fusionierten Unternehmens. Die Transaktion verspricht Synergien in Höhe von 300 Mio. USD und einen Gewinnanstieg pro Aktie im ersten Jahr. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. Dennoch verlieren beide Aktien derzeit rund 4 %.

Couchbase legt trotz eines eher vorsichtigen Ausblicks für das zweite Quartal trotz starker Ergebnisse im ersten Quartal um 4,3 % zu. Der jährliche wiederkehrende Umsatz stieg um 21 % auf 252,1 Mio. USD und übertraf damit die Schätzungen, was auf die Einführung der Capella-Cloud und strategische Erfolge zurückzuführen ist. Während Umsatz und Gewinn im ersten Quartal die Prognosen übertrafen, fiel der Ausblick für das zweite Quartal aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit zurückhaltend aus.

Die Aktien von Guidewire (GWRE.US) stiegen um 19 %, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der starken Umsetzung der Cloud-Migration, neuer Verträge und des Kostenmanagements über die Erwartungen angehoben hatte. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22 % auf 293,5 Mio. USD, wobei der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 88 Cent die Erwartungen von 46 Cent übertraf. Analysten lobten den wachsenden Marktanteil des Unternehmens bei großen Netzbetreibern und erhöhten ihre Kursziele angesichts einer robusten Verkaufspipeline.

Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) stiegen um 0,3 %, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals mit einer breit angelegten Stärke die Erwartungen übertrafen. Der Umsatz stieg um 5,9 % auf 7,63 Mrd. USD, angeführt von einem soliden Wachstum in den Bereichen Server (+5,6 %), Hybrid Cloud (+13 %) und Intelligent Edge (+7 %). Das Unternehmen hob die untere Grenze seiner EPS-Prognose für das Gesamtjahr an und rechnet mit einem anhaltenden Umsatzwachstum von 7–9 % bei konstanten Wechselkursen. Trotz moderater AI-Umsätze und gemischter Prognosen stellten Analysten eine verbesserte Serverausführung und eine solide Margenentwicklung fest, wobei der EPS im zweiten Quartal mit 0,38 USD die Konsensprognose von 0,33 USD übertraf.

Die Aktien von Snowflake (SNOW.US) legten im vorbörslichen Handel um 0,5 % zu, nachdem das Unternehmen auf seiner Summit-Veranstaltung eine robuste AI-gesteuerte Produkt-Roadmap vorgestellt hatte, die Fortschritte in den Kernbereichen Analytik, Unterstützung für unstrukturierte Workloads und beschleunigte AI-Fähigkeiten umfasst. Analysten verwiesen auf das starke Interesse von Unternehmen, optimierte Markteinführungsstrategien und die Dynamik bei den Neueinstellungen als Anzeichen für ein nachhaltiges Wachstum. Sie äußerten sich auch positiv zum gesamten Dateninvestitionszyklus. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.