🗽US-Verteidigungsriese RTX Corp legt nach starken Quartalsergebnissen um 2 % zu 📈

Die Aktien des R√ľstungskonzerns RTX Corp. (RTX.US, ehemals Raytheon Technologies) sind nach der Ver√∂ffentlichung der Gewinnzahlen des Unternehmens um fast 2 % gestiegen und haben mit 128 USD pro Aktie ein Allzeithoch erreicht. Die Anleger hoffen, dass das Unternehmen als wichtiger Lieferant von Raketen- und Hyperschallsystemen vom von Donald Trump angek√ľndigten US-Verteidigungsprojekt Iron Dome profitieren k√∂nnte. RTX besteht aus Raytheon, Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Aerojet Rocketdyne, einem Anbieter von Triebwerken und Raketensystemen, der 2023 √ľbernommen wird. Die Aktien des Unternehmens sind im Jahresvergleich um fast 40 % gestiegen, unterst√ľtzt durch eine starke Nettogewinn- und Umsatzdynamik im Vergleich zum breiteren US-Verteidigungssektor. Finanzielle Ergebnisse Im vierten Quartal beliefen sich die Einnahmen auf 21,6 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 9 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Anleger von 20,53 Milliarden US-Dollar √ľbertraf. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) betrug 1,54 US-Dollar, was einer Steigerung von 19 % entspricht und deutlich √ľber der Marktsch√§tzung von 1,38 US-Dollar liegt. F√ľr das Gesamtjahr 2024 erreichten die bereinigten Einnahmen 80,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9 % gegen√ľber dem Vorjahr, w√§hrend der bereinigte Gewinn je Aktie um 13 % auf 5,73 US-Dollar stieg.

Der Auftragsbestand des Unternehmens betr√§gt derzeit 218 Milliarden US-Dollar, davon entfallen 125 Milliarden auf den kommerziellen Sektor und 93 Milliarden auf den Verteidigungssektor. F√ľr 2025 prognostiziert RTX einen Umsatz zwischen 83 und 84 Milliarden US-Dollar (im Vergleich zu 80,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024; der Markt erwartete 84,5 Milliarden US-Dollar), was einem erwarteten organischen Wachstum von 4‚Äď6 % entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich zwischen 6,00 und 6,15 US-Dollar liegen (Analystensch√§tzung: 6,08 US-Dollar), wobei der freie Cashflow auf 7,0‚Äď7,5 Milliarden US-Dollar gesch√§tzt wird (im Vergleich zu 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024).

Alle drei Gesch√§ftsbereiche ‚Äď Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Raytheon ‚Äď erzielten im vierten Quartal Wachstum, wobei die Ums√§tze im Verteidigungs- und kommerziellen Aftermarket-Bereich deutlich stiegen. Diese positive Dynamik ist auch ein gutes Zeichen f√ľr verwandte Unternehmen wie GE Aerospace, Heico und Curtiss-Wright.

Die Anleger begr√ľ√üten den Zuwachs des Betriebsgewinns im Triebwerks- und Teilebereich von Pratt & Whitney um 77 %, eine Steigerung des bereinigten Betriebsgewinns bei Collins Aerospace um 17 % und ein organisches Wachstum von 10 % bei Raytheon, was auf eine anhaltend starke Nachfrage im Verteidigungssektor hindeutet. RTX Corp. (D1) Im Tagechart (D1) erholten sich die RTX-Aktien schnell von einer leichten Korrektur, und der vorb√∂rsliche Handel deutet darauf hin, dass die Aktie heute neue Allzeithochs erreichen k√∂nnte. Bemerkenswerterweise war die Korrektur der RTX-Aktien milder als die von Konkurrenten wie Lockheed Martin, General Dynamics und Northrop Grumman. Anleger k√∂nnten RTX als potenziell gr√∂√üeren Nutznie√üer des US-amerikanischen Verteidigungsprogramms Iron Dome betrachten. Das Unternehmen hat bereits am Bau des israelischen Prototyps des Raketenabwehrsystems Iron Dome mitgearbeitet. Die Umsatzprognosen des Unternehmens f√ľr 2025 sind jedoch recht konservativ. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Quelle: xStation5 Finanzkennzahlen Das Unternehmen weist relativ niedrige KGVs und Forward-KGVs auf, gepaart mit einem steigenden ROIC und sinkenden WACC. Allerdings ist es auch relativ hoch verschuldet, mit einem Liquidit√§tsgrad nahe 1. Der Umsatztrend bleibt jedoch aufw√§rts gerichtet, und das Iron Dome-Projekt k√∂nnte in den kommenden Jahren als Katalysator f√ľr den Auftragsbestand wirken. Im Gegensatz zu General Dynamics, Lockheed Martin oder Northrop Grumman ist RTX eher auf Hyperschall- und Raketentechnologien spezialisiert. ¬† Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ¬† Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ¬† ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

