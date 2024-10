📈US100 baut Gewinne nach dem Rollover aus, ein Schritt näher an 20.000 Punkte

Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) gewinnen heute fast 3 % (fast die HĂ€lfte dieser Bewegung ist ein Rollover) und erreichen 20.000 Punkte. Der Aktienmarkt wird durch die gestrige Zinssenkung um 50 Basispunkte, die zurĂŒckhaltenden Äußerungen von Powell und den allgemeinen Optimismus ĂŒber einen aggressiven Zinssenkungszyklus der Fed angetrieben, wĂ€hrend die Wirtschaft weiterhin stark ist. Die Fed geht davon aus, dass die ZinssĂ€tze Ende 2025 bei 3,4 % liegen werden, wĂ€hrend sie derzeit bei 5 % liegen. Die „kleine Euphorie“ an der Wall Street ist nun weitgehend auf die Erholung der Halbleiteraktien zurĂŒckzufĂŒhren, die aufgrund der starken KI-Nachfrage und der möglicherweise höheren „zyklischen“ Nachfrage nach Halbleitern, die nicht nur in Rechenzentren, sondern auch im Industriesektor verwendet werden, von der „weichen Landung“ profitieren könnten

Die Aktien von Qualcomm, Intel und AMD liegen fast 3 % höher, wobei Nvidia (NVDA.US) vorbörslich um mehr als 3 % steigt. Die Anleger erwarten fĂŒr heute US-ArbeitslosenantrĂ€ge und Philly Fed um 14:30 dt. Zeit  und FrĂŒhindikator Conference Boards Index um 16 Uhr dt.Zeit geplant. Im Moment gewinnen US30 und US500 fast 2%, wĂ€hrend US2000 um 3,5% zulegt, wobei die lockeren ZinssĂ€tze die Stimmung bei US-Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung unterstĂŒtzen. Die Fed-Entscheidung fiel jedoch fĂŒr die Wall Street „unterstĂŒtzend“ aus und signalisiert den allgemeinen Optimismus der Fed in Bezug auf das Gleichgewicht zwischen Inflationstrend und US-Wirtschaft. Die MĂ€rkte werden Ă€ußerst empfindlich auf jegliche „rezessiven“ und Inflationswerte reagieren, insbesondere wenn diese zeigen, dass die Fed möglicherweise falsch liegt (mit einer zu spĂ€ten oder zu starken Zinssenkung bei der ersten Sitzung, insbesondere wenn die weiteren CPI/PCE-Zahlen höher ausfallen als erwartet). Wir können davon ausgehen, dass sich die Aufmerksamkeit der Wall Street nun wieder auf die Inflationsdaten verlagern wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

